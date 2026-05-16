Florentino Pérez: Make Real Madrid Great Again

El ‘strip tease’ que protagonizó Florentino Pérez esta semana en su ya famosa rueda de prensa ha permitido a la opinión pública conocer esa faceta del presidente del Real Madrid que quienes lo tratan dicen que es su auténtico rostro: lenguaraz, un pelín faltón, encantado de haberse conocido y, sobre todo, muy muy muy hincha del Real Madrid. Comentarios machistas al margen, desde un punto de vista de estrategia comunicativa hay consenso en la idea de que la rueda de prensa fue un desastre tan colosal que fueron necesarias dos entrevistas posteriores para intentar reconducir los mensajes. Los expertos que lo analizan de esta forma no deben de ser, supongo, seguidores del Real Madrid.

Premeditado, calculado o natural, Florentino hizo un colosal ejercicio de trumpismo, un Make Real Madrid Great Again de manual. Como en el caso de Donald Trump, el espectáculo horroriza a los expertos en comunicación convencionales, pero estos no son tiempos corrientes. Como en todo ejercicio comunicativo, la pregunta pertinente no es si el emisor dijo la verdad, convenció de forma generalizada o fue coherente en sus explicaciones. Cuál era el objetivo del mensaje que transmitió y si lo cumplió es lo que importa. En este caso, el Bernabéu dictó sentencia: ni un silbido dirigido al palco el día del partido del Oviedo.

Cambiar el tema de conversación

Con su rueda de prensa, la primera en una década, de forma explícita o implícita Florentino logró cambiar el tema de conversación y colocó algunos mensajes al más puro estilo de Trump. Algunos de ellos: el estado natural del Real Madrid es la victoria, y cuando pierde sucede porque los árbitros le roban partidos y títulos; el Madrid es una fuerza del bien, y como tal, no debe ser ni criticado ni obstaculizado; los periodistas o son madridistas o no lo son: en este caso, no pueden ni deben informar u opinar sobre el Madrid; Florentino Pérez es quien gana o pierde títulos, y es el mejor presidente de la historia; el Madrid y el madridismo tienen un gran enemigo exterior, el Barça, que en esta historia de ‘ellos’ y ‘nosotros’ juega el papel del mal: compra árbitros cuando supuestamente les paga (los años de Negreira) y cuando no (hoy). En el mundo de Trump Estados Unidos es el mejor país del mundo, el más poderoso y bondadoso y el que siempre gana, y él es el mejor presidente. Si cambiamos Estados Unidos y Trump por Real Madrid y Florentino tenemos el mismo discurso.

Las formas fueron muy parecidas: errático, repetitivo en los mensajes y en los ejemplos, vanidoso, personalista, egocéntrico, políticamente incorrecto, agresivo con el enemigo externo y confrontacional con la prensa. Al observador externo o imparcial Florentino le generó el mismo rechazo que Trump. Pero es muy dudoso que a los suyos les suceda lo mismo. Como sucede en la política estadounidense, el Real Madrid no es Nueva York ni vota demócrata.

Florentino puso en marcha esta semana el Make Real Madrid Great Again. Listó a sus enemigos, les avisó de que no les piensa dar ni agua, marcó una estrategia y avisó: él siempre gana, y cuando pierde, la culpa es de los árbitros (o de los jueces, o de la Constitución, o de los quintacolumnistas internos). Se confirmó que, igual que Trump vive en la Fox, el mundo de Florentino es el de Real Madrid TV.