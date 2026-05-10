Florentino Pérez: De la gloria empresarial al fracaso deportivo

Florentino Pérez vive una doble vida, difícil y complicada. Mientras en los negocios es un gran empresario, en el futbol encadena decepciones y fracasos. Como presidente de ACS, empresa constructora líder, facturó el año pasado 49.848 millones con un crecimiento del 19,7% y un beneficio neto de 950 millones. En contrapartida, en el Real Madrid suma la segunda temporada sin títulos y arrastra una deuda de 1.780 millones.

El presidente blanco está desaparecido en el plano deportivo, no da la cara. El vestuario es un polvorín, los egos han provocado tensión, mal rollo y enfrentamientos a puñetazos. Veinte años después ha cometido el mismo error de la época de Beckham y Figo. Vuelve a tropezar con la misma piedra. En el 2006 dimitió y pronunció una frase que ahora podría repetir: “He maleducado a los jugadores”. Falta por ver cómo resuelve el momento crítico que vive, sin entrenador, con los cracks cuestionados y con la afición señalándole como máximo culpable.

Arbeloa está tocado y hundido. El cargo le vino grande desde el primer día. Nunca dio la talla, jamás fue respetado por los jugadores y sus resultados constituyen un fracaso sin paliativos. Fue un parche puesto a destiempo. El chivato de Florentino no podía llegar más alto ni el equipo más bajo. Está haciendo bueno a Xabi Alonso, la afición reconoce que el cese del técnico vasco fue un error.

Vinicius fue el inicio del mal, el principio del caos actual. El desplante que le hizo a Xabi Alonso el día que le cambió por bajo rendimiento se convirtió en el detonante de la falta de disciplina en el vestuario. Aquel gesto fue la mecha que prendió fuego en la plantilla. El club no le llamó la atención sino todo lo contrario, poco tiempo después cesó al técnico. Un vestuario en el que no hay autoridad es ingobernable.

Mbappé también tiene mucha parte de culpa. Su egoísmo solo es comparable con su falta de humildad. Alguien le tiene que decir que en dos temporadas en el Madrid no ha ganado ningún título. Sus goles no han servido de nada. Alguien le tiene que recordar que desde que se marchó del PSG señalado por Luis Enrique, el club parisino ha ganado una Champions y está en la segunda final consecutiva. El individualismo le mata, no justifica lo que gana y se lleva fatal con sus compañeros.

Esta noche veremos en el Camp Nou si el equipo blanco termina explotando o todavía le queda orgullo para plantar cara al campeón. El Barça de Flick persigue la Liga de los 100 puntos y le tiene ganas al Madrid. Entonar el alirón el mismo día que goleas a tu máximo rival es su objetivo. Una doble satisfacción que desean compartir con la afición.