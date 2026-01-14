Florentino Pérez no se cree a nadie

No fue presentado en el palco del Santiago Bernabéu como ocurre en los grandes fichajes, Florentino Pérez no se dignó a posar a su lado sino que el mandatario blanco prefirió delegar este acto a Emilio Butragueño, una demostración que el club lo consideraba un acto menor.No estuvo vestido con traje sino con chandal porque hoy mismo debuta sin apenas haber entrenado. Ni tampoco el club ha especificado el tiempo que Álvaro Arbeloa permanecerá en el cargo. Cuatro aspectos básicos en la presentación de cualquier entrenador del Real Madrid no fueron atendidos en el caso del sucesor de Xabi Alonso. La razón: El Madrid no se lo cree.

Florentino Pérez ha optado por irse al polo opuesto del que se encontraba puesto que venía de Xabi Alonso, un aprendiz de Pep Guardiola, a irse a un aprendiz de José Mourinho. El presidente blanco va dando tumbos. Primero un gestor de vestuario como Ancelotti y luego un técnico que llegó como un revolucionario del fútbol tras su etapa en el Bayer Leverkusen en donde ganó en su primer año casi todos los títulos en juego. Esos resultados, y su pasado madridista, permitió granjearse un prestigio que muchos consideraron que se trataba de un Pep Guardiola en versión blanca.

Sin embargo, se encontró con un presidente que considera más importante sus estrellas, sus niños mimados, que el que piensa en tácticas. Cree que es más importante que sus estrellas estén a gusto que el bien común del equipo. ¿Os suena de algo esto? ¿Ha vivido el Real Madrid una experiencia parecida?

Son los mismos defectos que tuvo el mandatario con los galácticos, una etapa que acabó en 2006 con una rueda de prensa en la que Florentino admitió “he maleducado a mis jugadores”. Y dimitió. Veinte años después, elMadrid no ha avanzado.Ha ganado Copas de Europa pero vuelve a estar en el punto de partida. Con Florentino peleado con todas las esferas del fútbol y con solo ojos para sus niños.