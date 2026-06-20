Florentino: Once días para intentar pasar página al caos

El resultado de las elecciones, en las que no ganó con tanta autoridad como esperaba, y los fracasos a nivel deportivo de la última temporada tanto a nivel de fútbol como baloncesto han provocado una reacción rápida de Florentino Pérez en aras de reconstruir una casa que se le caía a pedazos.

El Real Madrid estaba en una situación crítica porque le entraba agua en la barca por todos los costados. Que si el baloncesto cae en cuartos de la Liga, que si el femenino no pinta nada al lado del Barcelona, que si tuvo que cambiar dos entrenadores de fútbol sin encontrar la fórmula para hacer frente al dominio nacional del Barcelona, que si los egos del vestuario blanco, que si las peleas... Florentino ha sacado la cartera para reconstruir su club a base de lo que ha hecho siempre: dinero.

El proyecto del presidente blanco es simple. Mirar qué busca el Barcelona para ficharlo. Ocurrió con Rodrygo, Vinicius y ahora ha pasado con Silva o con Cucurella. Al no tener director deportivo, coge los periódicos y se entera de lo que quiere hacer el Barça para actuar en consecuencia. Es capaz de pagar 4 veces más (sobretodo en comisiones) por Bernardo Silva que la oferta que le planteaba el Barça o el Atlético. O fichar a Cucurella en un abrir y cerrar de ojos porque la oferta es para no pensárselo mucho.

Florentino ganó las elecciones hace solo... ¡once días! y durante este tiempo ha fichado a Mourinho, Konaté, Dumfries, Bernardo Silva y Cucurella, estos dos últimos precisamente anunciados el día de su debut en el Mundial. A Florentino le quedan todavía varias operaciones encima de la mesa para reconstruir un equipo nuevo. La defensa la tiene casi nueva y ahora va camino reformar el centro del campo. Mourinho, la crisis de los dos últimos años y las elecciones han derribado el muro de la resistencia de Florentino. Ha visto que o le daba una vuelta de tuerca al club o el Barça le comía la tostada.