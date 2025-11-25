Florentino está nervioso... y más que lo estará

Cuando uno no tiene razón, suelen pasar estas cosas. Apenas unas horas después de que el presidente del Madrid se diera un baño de masas tirando de populismo barato antes sus socios y resucitara el fantasma de Negreira contra el Barca, todos pudimos ver cómo su equipo salvó un punto en el campo de un recién ascendido. "Así, así, así empata el Madrid", ya ven, baja el nivel.

La verdad es tozuda y el historial del Madrid con los árbitros no admite dudas. La cuestión es que Florentino está en pleno año horribilis. Los vecinos del Bernabéu y el Ayuntamiento le frenan el negocio de los conciertos, se queda solo en el montaje de la Superliga, la UEFA y la Liga no tragan con sus maniobras... de modo que ahora va de víctima por la vida.

El Florentino más populista de la historia tiene un problemón que le supera: el nuevo Bernabéu ha dejado al club con una deuda insostenible y eso, para él, el ser superior del mundo empresarial, supone una afrenta que no se puede permitir. Sin conciertos ni Superligas, al señor Pérez no le ha quedado más remedio que enseñar la patita y abrir la puerta a un accionista con el cinco por ciento del club.

El tufo a Sociedad Anónima apesta. No es de extrañar, pues, que Florentino esté nervioso. Y más que lo estará porque con este equipo y este entrenador no ganará más que disgustos. O sea, que preparémonos para ver y escuchar, en su televisión y medios de propaganda, más historias de Negreiras, Tebas y Ceferines. La cuestión es que quede claro que él no tendrá la culpa de todo lo que se ve venir. De manual.

