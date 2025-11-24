Florentino maldice la soledad del Real Madrid

El tema principal de la Asamblea Ordinaria del Real Madrid iba a ser el cambio societario, pero terminó siendo lo de menos para Florentino Pérez, que lo anunció, casi de pasada, al término de la misma, después de maldecir contra los estamentos y el Barça. Así construyó la coartada perfecta para contar que habrá una filial que tendrá un 5% del valor del club que él mismo no quiso cuantificar. Un principio de capitalización externa que permitiría al club operar con sus negocios más allá del fútbol.

Aunque en la junta, prólogo de la real e importante que tendrá lugar el año próximo, cuando se confirmará la venta de una parte del club a un actor secundario, se habló poco de la actividad fundacional del Real Madrid. Florentino expresó la soledad de los cientos de miles de simpatizantes “que son más de los habitantes que tiene la UE”. El parapeto desde el que cargó contra la UEFA, LaLiga, RFEF o el Barça.

La única institución que se salvó de la onda expansiva del “solo contra todos” del presidente blanco fue la FIFA; según la máxima autoridad del Madrid, el Mundial de Clubes “permitió a un niño pobre de África ver los partidos”. Un comentario paternalista sobre todo un continente, que, según él, tuvo acceso a esos encuentros porque Infantino copió el modelo Unify, el sistema audiovisual de la Superliga que ha fracasado y que ha pasado de ser un proyecto de torneo alternativo a la UEFA a una plataforma de agraviados en la que solo está el Madrid.

Florentino se ha quedado solo, aunque asegure que muchos actores, en privado, le han dado su apoyo en temas como las críticas arbitrales o el partido de Miami. Se anotó el tanto de paralizar el Villarreal-Barça, cuando fue la oposición conjunta de los capitanes y de los equipos, por falta de información, la que frustró el acuerdo. Porque él mismo desveló el principal argumento de oposición: el Barça iba a ganar dinero con ese partido, como lo harían otros en e el futuro. Era una cuestión de capital, como tener un rival fuerte al que apoyó con las inscripciones y las palancas mientras estuvo en el barco de la Superliga. La idea era clara: a mi lado, somos amigos.

Sin embargo, el pacto se rompió, el Barça de Laporta volvió al redil de la UEFA y la ECA y entonces se abrió la caja de los truenos contra los árbitros o el Caso Negreira, ya judicializado, pero del que Florentino emitió sentencia. El discurso que le pedía cierto sector del madridismo hace dos años y que ahora considera tardío. No se puede contentar a todos y tampoco enfrentarlos a la vez.

El Bernabéu infinito, un club limitado

Porque la idea de que el club seguirá siendo de los socios para blindarlo contra injerencias políticas o de Tebas decae cuando las peticiones de determinados compromisarios se envían al contestador automático. Como la de un joven que preguntó por la unilateralidad de cambiarle el nombre al estadio o por imponer un himno posterior al clásico. En definitiva, la imposición de un pensamiento con repelente a las críticas.

No es mejor ni peor, es el rumbo de un club que considera una bula que los medios puedan entrar en la asamblea y en el que se afirma que Relevo, ya cerrado, fue subvencionado por LaLiga para ir en contra de un Real Madrid que, pese a su valor de marca internacional, ha terminado por bunkerizarse. Un club que quiere un Bernabéu infinito, con espectadores en China con gafas 3D, pero que ha olvidado la esencia del aficionado de siempre, obligado a aceptar un relato donde el enemigo está dentro si no comulga con el sentir marcado.