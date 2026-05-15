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Opinión

Joan Mª Batlle

Joan Mª Batlle

Colaborador de SPORT

A Florentino le costará 600 millones más que a Laporta

Rafael Louzán, Joan Laporta y Florentino Pérez, en Yeda.

Rafael Louzán, Joan Laporta y Florentino Pérez, en Yeda. / RFEF

Por si alguien tiene la tentación de pensar que el Madrid se encuentra en la misma situación que el Barça hace dos años, cuando cesó a Xavi y debía reconstruir un equipo que venía de una temporada en blanco, hay que quitárselo rápidamente de la cabeza.

No es lo mismo ni de lejos. En primer lugar, porque la crisis del Barça era estrictamente deportiva, ni institucional ni tan siquiera decisivamente económica para este apartado, como trataré de explicar. El Madrid, en cambio, está ahora mismo deshecho como club y como equipo. Su presidente acaba de convocar unas surrealistas elecciones y el equipo suma dos temporadas, no una, sin oler un título mayor. Ya solo por eso, su reconstrucción será más laboriosa. Pero es en la cantera y su impacto económico donde está la gran diferencia. 

Miren, el Barça tenía entonces una base de jóvenes futbolistas sobre la que edificar un nuevo gran equipo, cosa de la que el Madrid carece. Futbolistas de su cantera, uno el futuro mejor futbolista del mundo, otros los más destacados en sus posiciones, jugadores que no tuvo que ir a fichar y que si se hubiese visto obligado a hacerlo no hubiera podido.

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Demos un repaso a las canteras de ambos clubs y a sus cotizaciones: Lamine Yamal (200 millones), Fermín (100), Cubarsí (80), Balde (55), Eric Garcia (35), Gavi (30, pero estaba en 90 y pronto lo volverá a estar), Bernal (30), Gerard Martín (25), Casadó (20). Frente a eso, Gonzalo (30), Asencio (25), Pitarch (20), Palacios (6), Manuel Ángel (5). Son alrededor de 600 millones los que Laporta se ahorró y que Florentino, o quien sea, tendría que apoquinar para ponerse al nivel del Barça. Muchos son. 

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