Florentino jugó con Julián y con el Barça

Dos días después de ganar las elecciones, Florentino Pérez realizó una oferta de 150 millones de euros para fichar a Julián Álvarez. Horas más tarde, el propio club blanco publicó un comunicado oficial explicando que el Atlético de Madrid la había rechazado. Por aquel entonces resultó sorprendente. El Madrid no necesitaba a Julián, el Barça ya había explicado sus intenciones y, sobre todo, nunca jamás se había hecho un comunicado de este estilo para anunciar una operación fallida.

Fue una oferta extraña. Sin embargo, aquellos 150 millones quedaron ahí, como una referencia. Y probablemente esa sea hoy la única salida decorosa que le queda al Atlético. Si mañana el Barça ofreciera esos 150 millones, quizá Gil Marín y Cerezo podrían vender la operación como un buen negocio. Habrían perdido a un jugador, sí, pero habrían ingresado una cantidad extraordinaria. El problema es que, si el Barça mantiene su propuesta de 100 millones más variables —y hace bien en hacerlo—, el Atlético tiene muy difícil ceder.

El escenario es tremendo: un futbolista que no quiere estar allí, unas promesas incumplidas y una afición que ya ha mostrado su rechazo. Y, al mismo tiempo, Laporta anunciando que esperarán hasta el último minuto.

En fin, que Florentino, además de dejarse todos sus ahorros para impedir que el Barça gane la tercera Liga consecutiva, también intentó impedir que Laporta construya un equipo imparable. El ‘Ser Superior’ sabe que no puede permitirse otra temporada en blanco.

Quién sabe si aquel comunicado, o incluso aquella misma oferta, estaba pactada con los dirigentes del Atlético. Y quién sabe si el Barça, al ofrecer 150 millones por Julián, no acabaría haciéndole el favor de su vida a Gil Marín.

De momento, ayer el futbolista no se presentó al entrenamiento. Sí, los contratos están para cumplirlos. Pero a Julián le prometieron que le ayudarían a salir. Es verdad que no está escrito en ningún lugar, pero cumplir con la palabra dada es cosa de señores.

Dicho esto, me temo que Florentino debe de estar alardeando de haber sido él quien ha impedido el fichaje de Julián por el Barça. Eso sí: quien ríe último, ríe mejor.