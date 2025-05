Ni Florentino, ni los jugadores: nadie ha ayudado a Ancelotti

Carlo Ancelotti, nuevo seleccionador de Brasil. / Enric Fontcuberta / EFE

Era un secreto a voces y ahora ya es oficial. Ancelotti se marcha del Real Madrid. Acaba el ciclo de uno de los mejores entrenadores en la historia del conjunto blanco y lo hace por la puerta de atrás. La temporada es una decepción tremenda, especialmente si se tiene en cuenta que tras ganar Liga y Champions hace un año has sumado a Mbappé a tu plantilla y no has sido capaz de competir contra el Barça de Flick.

Los resultados en los Clásicos y la imagen del equipo en Liga y Champions hacían casi imposible pensar en la continuidad del italiano. La mala temporada del equipo ensucia un adiós que debió ser de otra manera. No cabe duda que Carlo tiene parte de culpa de lo que ha pasado, pero resulta curioso ver como ha terminado siendo el escudo de todos, llevándose palos cada semana.

A Ancelotti se le puede acusar de poca flexibilidad táctica, de hacer prevalecer las jerarquías por delante de los momentos de forma, de no dar suficientes oportunidades a los jóvenes o de su insistencia en algunas figuras que no han rendido como Lucas Vázquez.

Ancelotti y Vinicius seguirán juntos en Brasil. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pero no toda la culpa es del italiano. La realidad es que Ancelotti ha sido siempre un hombre de club, que se ha adaptado en todo momento a lo que ha tenido. Eso que tantas veces ha sido elogiado en otras épocas, en esta ocasión ha terminado siendo el principio de su final.

A pesar de que el técnico pidió refuerzos, el club no quiso gastar dinero de más y no le dio las armas que necesitaba. Con una defensa en cuadro, no se fichó en verano y, tras las lesiones graves de Carvajal y Militao, tampoco se hizo ninguna adquisición en invierno. La defensa en el último Clásico estuvo compuesta por Lucas Vázquez, Tchouameni, Asencio y Fran García, poco que añadir.

Florentino no ha ayudado a Ancelotti dándole lo que pedía y dejando al equipo desguarnecido en muchas zonas, con errores graves en la planificación. Sin embargo, los que tampoco han ayudado han sido los futbolistas, esos a los que el italiano ha defendido siempre públicamente.

Carlo Ancelotti habla de con Florentino en el césped de Wembley tras ganar la Champions en 2024. / Real Madrid

Los jugadores le han dejado solo. Desde el principio de temporada, Ancelotti insistió en que el equipo tenía un problema de compromiso defensivo. Los atacantes ni presionan ni bajan a defender o a realizar ayudas en muchas ocasiones, provocando que cualquier equipo sea capaz de saltar esa primera línea de presión y domine al Madrid a su antojo, aunque sea por momentos. Este equipo, sin Kroos para manejar los tiempos, ha sufrido ante casi todos los rivales que ha jugado y eso es lo más preocupante.

A pesar de la insistencia del italiano, la temporada está a punto de acabar y no se ha visto a Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrygo presionar de manera conjunta y ordenada, igual que algunos ni siquiera hacen el esfuerzo de bajar, dejando que los defensas rivales tengan todo el tiempo del mundo en salida de balón para pensar y tomar buenas decisiones.

Probablemente el gran error de Ancelotti esta temporada haya sido insistir en los cuatro atacantes, quizás para evitar líos de egos en el vestuario, pero ellos, a los que el técnico les ha dado las llaves del buen funcionamiento del equipo, no han hecho ni el más mínimo esfuerzo por ayudarle, centrados únicamente en engrosar sus cifras.