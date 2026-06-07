Florentino ganará las elecciones, pero perderá poder

Veinte años después, el Real Madrid volverá a vivir unas elecciones de verdad. Y aunque todo apunta a que Florentino Pérez seguirá ocupando el sillón presidencial, esta vez la victoria tendrá un sabor distinto. Ganará en las urnas, sí, pero perderá una parte importante del poder absoluto que ha ejercido durante las últimas dos décadas.

La democracia ha regresado a la Casa Blanca y, visto lo visto, a Florentino no le ha sentado demasiado bien. Acostumbrado a gobernar sin oposición real y con escasas explicaciones públicas, el presidente blanco se ha visto obligado a bajar al barro de la campaña electoral. Y ahí han aparecido grietas que hasta ahora permanecían ocultas.

Porque, paradójicamente, ha sido el propio Florentino quien ha contribuido a crear este escenario. La aparición de Enrique Riquelme como candidato alternativo ha obligado al madridismo a debatir, comparar y cuestionar decisiones que durante años parecían intocables.

El aspirante ha ofrecido una imagen de persona preparada, con ganas y dispuesto a comerse el mundo, pero muchas de sus promesas de fichajes han sido desmontadas en cuestión de horas, restándole credibilidad ante los socios.

Aun así, la sensación es que Florentino ha quedado más expuesto de lo que esperaba. Especialmente tras aquella rueda de prensa que ya forma parte de los momentos más incómodos de su trayectoria presidencial. Una comparecencia en la que, lejos de reforzar su liderazgo, acabó mostrando públicamente todas sus debilidades, contradicciones y viejas cuentas pendientes.

Por eso, aunque la victoria parece asegurada, nada volverá a ser exactamente igual. Florentino ha diseñado unas elecciones para ganarlas, o mejor dicho, para que nadie pudiera arrebatárselas. Pero el simple hecho de haber tenido que competir ya supone una derrota parcial.

A partir de ahora, Florentino estará más fiscalizado y el Madrid más dividido. Habrá más preguntas, más control y menos margen para actuar sin rendir cuentas. Ganará las elecciones, sí. Pero perderá una parte de ese poder que durante años consideró innegociable y, además, tendrá delante una oposición que le controlará.