Florentino, dispuesto a convertir el Real Madrid en una Sociedad Anónima

El Real Madrid ha comenzado la cuenta atrás para convertirse en una Sociedad Anónima. El proceso será largo y complicado pero con Florentino Pérez dirigiendo la operación el final parece cantado. El presidente blanco tiene esta idea desde hace tiempo entre ceja y ceja y la quiere convertir en su legado. Aunque parte la directiva y muchos socios lo ven con recelo, en la próxima asamblea presentará un plan para que los socios se conviertan en accionistas. Cada socio, una acción. Según él, es una manera de evitar caer en manos de fondos de inversión, mil millonarios o jeques árabes.

El rey del Bernabéu pretende dejarlo todo atado y bien atado. No quiere que un negocio de 10.000 millones se le vaya de las manos. Quiere asegurarse el poder para el día que deje de ser presidente. Aunque en los últimos tiempos varios proyectos le han salido fallidos, Superliga, parkings y conciertos, va a jugarse su credibilidad en la asamblea del día 23 para que los compromisarios den el visto bueno a su propuesta.

El club ya funciona como una empresa privada, como si fuera la sucursal de ACS. Florentino ordena y manda sin escuchar a la Junta, sin oposición entre los socios y sin críticas por parte de la prensa. La fórmula para convertir la entidad en una sociedad anónima deportiva es adjudicar a los socios la mayoría de las acciones, el 90%, y vender el 10% a un inversor. El objetivo es capitalizar la tesorería para rebajar la deuda general por el sobrecoste del estadio manteniendo el actual sistema de gobernanza.

Hace un año decían que el Madrid tenía una valoración de 7.000 millones. Ahora, con el estadio en pleno funcionamiento, consideran que el precio ha aumentado considerablemente. El precio real lo marcará el inversor que compre el paquete minoritario que se pondrá a la venta. Si por el 10% pagan 1.000 millones como pretende Florentino, el valor del cien por cien del club será de 10.000 millones. Dos cifras para situarnos en contexto: en enero se vendieron los Lakers de la NBA por 8.700 millones y el Atlético de Madrid ha vendido el 57% de la propiedad sobre una valoración total de 2.500 millones.

En la última asamblea, Florentino ya expresó su deseo de diseñar una estrategia para asegurar el futuro. El próximo domingo está dispuesto a ir mas lejos con lo que denomina una reorganización societaria. Recordemos las palabras del presidente hace un año: “Queremos garantizar que los socios sean propietarios de verdad del club, accionistas reales del patrimonio económico y de pleno derecho. Para ello introduciremos los elementos necesarios para que el control de la entidad pase siempre por sus manos.”

Todo parece preparado para que el próximo domingo Florentino protagonice un golpe de estado, con varios flecos pendientes. ¿Cómo y a qué precio comprarán los socios las acciones? ¿Podrán venderlas libremente?