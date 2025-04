Florentino nunca tiene la culpa: palmará Ancelotti

Florentino Pérez y Ancelotti pueden separar sus caminos a final de la presente temporada / Helios de la Rubia / EFE

Pintan bastos en el Madrid y entre hoy y la próxima semana puede desatarse la tormenta definitiva que se lleve por delante a Ancelotti. Y aunque supere la prueba del Arsenal y suene la flauta con algún título, el italiano está sentenciado.

Florentino no es tonto y sabe que Carletto ya no domina el vestuario ni da con la tecla táctica que garantice un juego que le aproxime a los títulos. Por si fuera poco, ante otro posible revolcón contra el Barça, la Copa le da más miedo que consuelo, pues tampoco le serviría para tapar el fracaso del año en el que ha llegado Mbappé. El fichaje del francés fue la madre de todos los fichajes y está a punto de convertirse en la madre de todos los fracasos. Pero no le echarán la culpa a Kylian, ya que sería lo mismo que echársela a Florentino. Se la echarán a Ancelotti.

Es cierto que se le marchó Kroos, él no quería, y le trajeron a Mbappé, él lo quería menos que el presidente, pero es que tras ocho meses no hay esquema que valga ni ha resuelto la convivencia Vinicius-Mbappé. Por si fuera poco, pasa de la cantera y apenas le da bola a Endrick, asuntos que molestan especialmente al presidente, que no entiende cómo la temporada pasada Joselu había jugado el triple que la joven promesa brasileña.

Los dos últimos meses, desde la derrota contra el Espanyol, son demoledores: cuatro victorias (tres por la mínima), dos empates y tres derrotas, añádanle la agonía de la Copa y el pase estrambótico en la Champions y entenderán que a Florentino se le haya acabado la paciencia. Carlo todavía puede irse con la cabeza alta, pero Xabi Alonso o Zinedine Zidane ya calientan en la banda.