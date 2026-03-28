Florentino ya no lo controla todo, pero algunas cosas, sí

Podría volver a escribir en esta tribuna sobre las elecciones a la presidencia del Barça y el presidente electo, Joan Laporta, y contestar a mi amigo Emilio, pero mejor centrarse en quien es rival del FC Barcelona. De hecho, si el barcelonismo se hubiese dedicado a lo largo de la historia a ir unido y no a alimentar guerras cainitas, posiblemente el club azulgrana hubiese ganado muchos más títulos de los que tiene, especialmente Copas de Europa.

Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, club que es el auténtico rival del Barça, ha perdido fuerza en los últimos tiempos. No hay más que ver cómo ha perdido unas cuantas batallas judiciales con los vecinos próximos al estadio Santiago Bernabéu, quedándose sin conciertos y un buen número de millones que contaba como ingresos. No hay más que ver su fracaso con la Superliga, un proyecto que hizo suyo, en el que se quedó solo y que ya está liquidado.

Tampoco controla el vestuario de su equipo. Tras fichar a Kylian Mbappé, pensaba Florentino que el Real Madrid arrasaría, pero no ganó nada la temporada pasada y apostó por colocar en el banquillo a Xabi Alonso, técnico de éxito en la Bundesliga. Lo acabó echando porque el vestuario, con Vinicius a la cabeza, no aceptaba sus métodos. Y que decir del escándalo con la rodilla de Mbappé, con el francés perdiéndose unos cuantos partidos y toda la polémica surgida tras publicarse en Francia que los servicios médicos del club blanco se habían equivocado de rodilla cuando examinaron al delantero.

Florentino muestra signos de debilidad y ya no lo controla todo, incluso ha visto como parte de su afición le pedía la dimisión, pero algunas cosas las sigue controlando. Y ahí debe estar atento el Barça y el barcelonismo. Todavía influye el presidente del Real Madrid en árbitros y comités. Y eso es lo que debe preocupar al Barça y al barcelonismo. Así se entiende, por ejemplo, lo que ha pasado con la sanción de Fede Valverde. El centrocampista uruguayo ha sido sancionado con un partido por el Comité de Disciplina tras ser expulsado en el derbi madrileño por una fea entrada sobre Álex Baena, jugador con el que ya se las tuvo hace unos años en un aparcamiento. La sanción es inferior a la que tuvieron otros futbolistas como Oihan Sancet (Athletic) y Jan Virgili (Mallorca), por una acción parecida y con una redacción del acta exactamente igual. Es decir, que en Disciplina han pasado olímpicamente de lo que puso en el acta del partido Munuera Montero.

Influye el presidente del Real Madrid en los comités y en el CTA. No le gusta el VAR porque corrige las barbaridades que antes no se corregían a favor del Real Madrid y en contra del Barça y ya ha logrado que sea menos intervencionista, lo que provoca que no entre, por ejemplo, en el claro penalti de Carvajal sobre Llorente. En estas cosas sí sigue teniendo poder Florentino. Y es en estas cosas en las que debe centrarse TODO el barcelonismo ahora que llega el final de curso y se deciden los títulos.