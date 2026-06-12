Florentino, de la comedia a la tragedia

Qué bueno lo de Florentino; se ha organizado una comedia, o unas elecciones a sí mismo que le han salido más bien regulín, ya que ha dado, por una parte, alas a la oposición, y por otra nombre a un opositor que nadie conocía.

Así que eso de salir reforzado como que no, porque aun habiendo salido ganador no ha salido triunfante de una jugada de todo menos maestra. La única cosa es que ahora Florentino se siente autorizado para seguir haciendo y deshaciendo en su club, pero se ha demostrado que uno de cada tres votantes está en contra de su gestión.

De momento mucha ilusión no provoca: repesca a Mourinho, un entrenador que le dio la gloria y que desde que abandonó el Madrid no ha conseguido demostrar gran cosa; luego anuncia, antes de que el entrenador entrante esté o no de acuerdo, los fichajes de dos jugadores, lo que demuestra que aquí quien ficha es Pérez; y después se despide de la campaña prometiendo una compra de 150 millones, que resulta ser Julián Álvarez, un fichaje rechazado inmediatamente por el Atlético de Madrid, como no podía ser de otra manera.

Total, un cuento chino para poner el caramelo en la boca del aficionado, para quitárselo diciendo “¡Oh sorpresa! Que el Atlético no quiere”. Una de esas jugadas para enredar a su público y dificultar, si la hubiere, una negociación entre el Barça y el Atlético por el argentino.

Mientras tanto en can Barça, la euforia que generó el fichaje de Gordon, los rumores de la llegada de Bernardo Silva y la oferta al Atlético de Madrid por Julián se ha ido desinflando por el cambio de talante del portugués y la cerrazón de los colchoneros a dar su brazo a torcer a no ser que se pague la cláusula de rescisión.

Después de un acelerón tan inesperado, el club parece verse frenado a la espera de ver qué pasará. La cosa me parece que va a ir para largo y nos esperan unas semanas de perpetuas y desesperantes especulaciones para los ansiosos culers.

En cualquier caso, tanto al Barça como al Madrid les queda mucho por hacer, con una diferencia, que el Real Madrid tiene más urgencias que nosotros porque un nuevo 'nadaplete' sería terrible y lo que ha empezado con comedia puede acabar en tragedia.