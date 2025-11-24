Florentino y la cantera, un ridículo total

Florentino Pérez anuncia un referéndum para entrada de un aliado con participación del 5%

El presidente del Real Madrid volvió a confundir a sus socios en la Asamblea anual de socios compromisarios. Florentino Pérez aseguró un año más que la cantera del Real Madrid es la mejor del mundo. La envidia que provoca La Masia con el 'boom' de Lamine Yamal y el resto de canteranos que recientemente han ascendido al primer equipo del Barça tiene efectos sorprendentes.

Para justificar que La Fábrica es la mejor academia del mundo, entre otros argumentos, Florentino explicó que entre los canteranos blancos del primer equipo se encuentran Valverde, Rodrygo y Vinicius.

Los delanteros brasileños sumaron entre ambos ocho partidos con el Castilla. Los dos llegaron a Madrid siendo ya jugadores profesionales tras el pago de un traspaso multimillonario.

El Barça tiene que fijarse en su trabajo y en su cantera, que funciona de maravilla, pero desde Barcelona no se puede permitir que se confunda a la opinión pública con informaciones erróneas que buscan distorsionar una realidad muy evidente.

Vinicius Junior en acción durante un encuentro del Flamengo / AFP

Mensajes que faltan a la verdad como este provocan que haya que leer en las redes sociales que Piqué no es canterano del Barça y Vini y Rodrygo sí lo son.

Si alguien cree que un jugador no es canterano del Barça con una trayectoria de nueve años en el fútbol base y los otros dos sí (con tres y cinco partidos en el filial) es que la manipulación del mensaje 'florentiniano' ha conseguido el efecto de confundir a la opinión pública.

Lo más surrealista que uno ha leído en mucho tiempo es a usuario de las redes sociales afirmando que Cubarsí no era canterano blaugrana. Pau solo había jugado nueve partidos con el Barça B y esto equiparaba su caso al de Rodrygo y Vinicius.

Marc Guiu, Pau Prim, Héctor Fort, Cubarsí, Cuenca, Marc Bernal, Quim Junyent y Juan Hernández / RFEF

Que Cubarsí llegase al Barça con 12 años al Alevín A no importa, todo vale para imponer un relato siguiendo el delirio blanco creado por Florentino Pérez según el cual La Fábrica es mejor cantera que La Masia.

La falta de crítica del madridismo con los mensajes de su presidente lleva a situaciones tan cómicas como esta.

Opinar que la cantera blanca es la mejor del mundo puede ser lícito ya que se trata de una opinión tan subjetiva como libre. Pero si para adornar esta opinión se ponen sobre la mesa hechos que faltan a la verdad, la opinión queda desacreditada.

Joan Martínez dispara a puerta en un partido con el Castilla / Realmadrid.com

Y aún más absurdo es acusar al Barça de hacer lo mismo con Pedri cuando en Can Barça nadie considera al canario como canterano blaugrana por la sencilla razón de que nunca se formó en el fútbol base del Barça.

Otro argumento de los que defienden lo indefendible es que el Barça también 'adopta' a Araujo como canterano.

El uruguayo jugó dos temporadas en el Barça B sumando 44 partidos, algo que en mi opinión no le convierte en un futbolista que se ha formado en La Masia.

Pero de aquí a comparar su caso con los de Rodrygo y Vinicius va un mundo. Araujo sumó dos temporadas íntegras en el filial blaugrana mientras que la participación de los brasileños en el Castilla fue una pura anécdota.

Ronald Araújo, rumbo a Barcelona / Archivo

Siguiendo esta línea argumental podríamos asegurar que el gallego Luis Suárez Miramontes fue un canterano del Barça. El ganador del Balón de Oro de 1961 llegó al Barça en el verano de 1954 procedente del Deportivo de La coruña.

Es evidente que no lo fue pero si se repasan sus partidos en el Barça con 18 años encontramos que jugó 8 encuentros con el España Industrial, el entonces filial del Barça.

Equiparar jugador canterano a jugador que ha jugado un partido en el equipo filial de tu club es tan falaz como absurdo.

Los que defienden a capa y a espada los argumentos de Florentino no se conforman con ello y sostienen además que sus proclamas se basan en una normativa de la UEFA.

Que la UEFA solo 'considere' oficialmente a un futbolista formado en un club cuando este ha jugado tres años en esta entidad desde los16 a los 21 tampoco tiene ningún sentido.

Lamine Yamal cuando jugaba en el Barça Infantil A / Valentí ENRICH / Sport

Esta normativa puede decidir el criterio de lo que es un jugador joven de club para la UEFA pero en ningún caso la consideración de ser o no canterano.

De hecho, considerar que la cantera empieza a los 16 años es como si considerásemos que la educación de un niño arranca en la adolescencia. Este hecho no depende de una norma sino del hecho de haberse formado o no en una cantera. No hay más.