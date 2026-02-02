Florentino aprieta el botón del minuto 100

El último título logrado por el Real Madrid fue la Liga de 2024. Desde entonces han pasado 20 meses sin celebraciones y la paciencia en el Bernabéu se agota. Los pitos ya no se quedan en el césped: empiezan a tocar el palco. La grada, harta, ha dicho basta tras un preocupante inicio de temporada: Derrota en la final de la Supercopa de España, adiós a la Copa del Rey con ridículo incluido en Albacete y una Champions indignante, fuera del ‘top 8’ y con el bofetón añadido del Benfica de Mourinho.

Y lo más grave es que el equipo de Arbeloa no mejora. El Madrid no juega, sobrevive. No tiene plan, no tiene estructura y, en demasiados tramos, ni siquiera parece tener orgullo. La imagen es de desorden crónico: once futbolistas a merced del rival, esperando que Mbappé o Vinicius inventen algo y maquillen el desastre. Compiten a ráfagas y quedan en evidencia cuando falla el talento individual.

Lo del Rayo fue el resumen perfecto de la deriva. Un nuevo episodio de supervivencia, otro partido torcido, otro triunfo sin fútbol. Los tres puntos llegaron de milagro y, una vez más, de penalti en el minuto 100. Nueve minutos de añadido, más uno extra, hasta que el guion encontró el final deseado. Una prórroga encubierta que difícilmente se vería en cualquier otro estadio de la Liga.

Con este panorama, si nada cambia de verdad y cada vez son menos los madridistas que creen en los milagros, el Madrid camina hacia otra temporada en blanco. Dicho esto, en la zona noble del club no se resignan. Florentino ya ha movido ficha en el banquillo y, por lo visto, ya empiezan a moverse otras cosas. De momento, los partidos duran mucho más de lo reglamentario. A partir de ahora habrá que estar muy vigilantes. El Madrid puede permitirse otro año sin títulos, pero Florentino no…