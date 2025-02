La flor de Laporta

Joan Laporta, en la final de la Supercopa de España Femenina 2024/25 ganada por el Barça al Real Madrid / EFE

En la vida hay que tener también suerte. Tu dosis de fortuna para que las cosas te salgan más o menos bien. No solo el día a día, sino ese pequeño factor que cuando las cosas se pueden torcer se gira a tu favor y te evita muchos problemas. Y no podemos negar que Joan Laporta es un tipo con suerte. Cuando peor se empiezan a poner las cosas, cuanto más negro es el panorama o más negros los nubarrones que se ciernen sobre el, resurge cual ave fénix con un golpe de fortuna que ni los más optimista hubieran imaginado.

Solo así se entienden algunos de los movimientos que se han producido en el Barcelona en los últimos tiempos. Y lo digo todo esto tras la asombrosa suspensión de la gira europea de los Rolling Stones de este próximo mes de mayo. Cuando todo estaba cerrado y bien atado para que el Estadio Olímpic acogiera a sus ‘Satánicas Majestades’ a mediados de mayo en la actual casa del Barcelona, sorprendentemente ser cancela la gira y da luz verde a que el Barça, si lo necesita, que parece que si, pueda disponer del Estadi Olímpic hasta el final de esta temporada. Golpe de fortuna, no me negarán.

Otro tanto ocurrió con el ‘caso Olmo’, cuando más negro estaba el panorama, surge el CSD y se alinea al Barcelona y le concede la cautelar para inscribir a los jugadores, que ya estaban fuera de la liga. Por lo que no paso, o no me parece de recibo es que se venda como un éxito la inscripción cautelar de Olmo y Pau Victor y tener un estadio, faltaría más, para poder disputar como local el clásico liguero ante el Real Madrid. ¡Qué menos que tener garantía de que el socio del Barcelona podrá disfrutar de su equipo en el choque más importante de la temporada en Barcelona! No es mucho pedir.

Le acompaña y no se marchita, y permite sobrevivir a un proyecto sobre el alambre

Se nos dijo que el Barcelona regresaría en noviembre al Camp Nou. Se hizo una rueda de prensa en diciembre indicando los precios de los abonos para la mitad de la temporada que jugaría, a partir de marzo, en el Camp Nou. Se nos insistió en que en mayo el clásico se jugaría en el nuevo estadio ante el Real Madrid, y ahora se aprovecha la cancelación de los Rolling para pedir a la empresa gestora del Olímpic que nos garantice al menos el final de esta temporada porque no es seguro jugar en otro escenario. De acuerdo. Salvemos el clásico esta temporada y minimicemos daños para el club económicos, sociales y deportivos, pero no lo vendamos como un éxito de gestión. No.

Es una inseguridad constante, un ir y venir sin rumbo claro, que por fortuna, por la flor que acompaña a su presidente y no se marchita, permite sobrevivir a un proyecto sobre el alambre y que juega permanentemente con fuego.

Solo pido, que no se celebre como un logro que un club como el Barcelona tenga un escenario digno para jugar el clásico. Solo faltaría. Es el Barça, el de la flor de Laporta.