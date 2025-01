El día de mañana

Gavi, durante el Barbastro-Barça / VALENTÍ ENRICH

El vestuario del Barça es un grupo poco común. La plantilla está conformada por un buen número de jóvenes, varios de ellos menores de edad, y unos pocos veteranos. Se da la circunstancia que esos jugadores más experimentados o bien acumulan menos tiempo en el club o bien se centran más en su rendimiento individual que en asumir funciones de líder.

Años atrás, el núcleo duro lo representaban hombres de la casa: Puyol, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi y compañía. Además de amar al Barça, casi todos ellos se implicaban en cuestiones extradeportivas. Marcaban unas líneas de conducta y, cuando era debido, daban un toque a quien se pasaba de la raya. Con mayor o menor acierto, la guardia pretoriana cortaba el bacalao.

El vacío de poder es, hoy, una realidad palpable en la caseta culé. Y, en cierto modo, también un problema. A los 20 años es frecuente dejar de tocar con los pies en el suelo cuando uno brilla sobre el césped. Es ahí cuando tanto Hansi Flick como los pesos pesados del grupo -no hay muchos, es cierto- deben intervenir. No es agradable ejercer de ‘poli’ malo, pero todo lo que no aprendan los jóvenes ahora no lo absorberán cuando su trayectoria y palmarés les impida escuchar correcciones.

Lewandowski y Raphinha, durante el partido ante el Atlético / Dani Barbeito

La importancia de corregir a tiempo

En las últimas semanas son varios los episodios internos que se han producido sin que ninguna ‘autoridad’ haya tomado cartas en el asunto. Y así, los malos hábitos se cronifican. Es justamente eso lo que Flick y los capitantes, con o sin brazalete, deben evitar. Por el bien del ambiente en el vestuario y el de los chavales, a los que no hay que culpar pero sí enseñar.

Nadie duda de que, por ejemplo, Lamine Yamal es un elegido y puede hacer historia en el fútbol, pero a sus 17 años es normal que a veces se confunda un poco ante tanto elogio. Es normal. A todos nos sucedería y bastante madurez muestra ya Lamine por la edad y contexto que tiene. Pero igualmente, seguro que a la larga el de Rocafonda agradecerá que alguien le haga ver la importancia de no relajarse en el día a día -puntualidad, períodos de descanso, trabajo fuera del césped...-. Porque consejos de ese tipo no sobran nunca. El ejemplo de Messi es válido: con el paso de los años fue entendiendo que todo esos 'detalles' eran importantes si quería mantenerse en la élite.

Hansi Flick en el Barbastro-Barça de la Copa del Rey 2024/25 / VALENTÍ ENRICH

Competencia interna sí, pero con respeto

También sumaría mucho que alguna voz respetada transmitiera calma a alguno de los jóvenes si este está incómodo con su situación. Gavi, por ejemplo, es pura entrega y, como es normal, quiere volver a sentirse titularísimo lo antes posible. Sin perder su esencia ni carácter ganador, pues eso le hace único, el de Los Palacios debe seguir dándolo todo en los entrenamientos pero respetando el mayor protagonismo que tiene hoy Casadó. Puede que en unos meses sea al revés, porque en el fútbol todo cambia rápido. Aunque no sean amigos, son compañeros. En todos los equipos hay roces de vez en cuando, pero tampoco es bueno que se repitan. Menos aún si dejan 'facturas' visibles.

En el Barça hay mucha juventud y eso es sinónimo de temperamento, de ciertas actitudes traviesas. No hay que preocuparse pero sí ocuparse. Para que el grupo mantenga la cohesión es importante marcar unos límites y, sobre todo, que la plantilla entera los acate. Jóvenes y veteranos. De lo contrario, se impone la sensación de que a cada uno le rigen unas normas distintas y eso se convierte en material explosivo cuando las aguas bajan revueltas. Flick y los jugadores con más ascendencia deben entender que entre disfrazarse de sargento y la autogestión hay un termino medio.