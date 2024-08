Flick es un tipo listo: Masia... y Lewandowski

Lewy celebró un doblete en Mestalla / Javi Ferrándiz

No hay que volverse locos tras solo un partido de Liga, esto no ha hecho más que empezar y hay mucho, muchísimo, por mejorar. Pero la ‘era Flick’ comenzó con victoria y eso es siempre un buen augurio. Y no en una plaza cualquiera. Mestalla, pese a que el Valencia ya no es el ‘coco’ de otros años, sigue siendo un estadio que presiona y que exige la máxima personalidad al rival. La tienen los canteranos del Barça, es hasta emocionante ver cómo chavales de 17 años (Cubarsí, Marc Bernal y Lamine) se desenvuelven con descaro y tiran del carro. Y qué decir de Marc Casadó, que parece que lleve en la élite toda la vida. Un líder nato sin importar el carnet de identidad.

Pero el fútbol, como otros tantos aspectos de la vida, es un juego de equilibrios, y la juventud por si sola posiblemente no podría llegar tan lejos sin el acompañamiento adecuado. Es necesaria la veteranía de los que llevan años y años y las han vivido de todos los colores. El Barça tiene un tesoro en La Masia y así lo ha sabido entender Hansi Flick. El alemán ha dado máxima confianza a los chavales y le están respondiendo. Hay que pasarse ya el juego del debate sobre si se ha llegado a esta ‘dependencia’ de la cantera más por necesidad que por convicción. Lo importante es que la filosofía de mimar la base ha llegado para, por fin, quedarse.

Esta merecidísima irrupción juvenil y el gusto por lo nuevo no debe dejar de lado a los que han picado mucha piedra hasta ganarse su actual estatus. Y Robert Lewandowski lo ha conseguido a base de goles, nadie le ha regalado nada. Es incluso mareante repasar sus cifras anotadoras desde que empezó a nivel profesional en el Znicz Pruszków de la Segunda División polaca. Sí, Lewy también tuvo un día 18 añitos y ya brillaba en lo que mejor sabe hacer: perforar las redes contrarias.

Y llegó la primera vez que se cruzaron los caminos de Hansi Flick y un Robert Lewandowski maduro y consagrado para alcanzar la excelencia del sextete, un hito histórico del que solo pueden presumir ese Bayern y el Barça de Guardiola. Juntos lo ganaron todo y juntos quieren reverdecer los éxitos.

A un futbolista que lleva 18 años celebrando goles de todas las facturas y que con el doblete en Valencia alcanzó la descomunal cifra de 570 dianas (en 772 partidos) no se le puede, ni se le debe, ningunear. ‘Lewy’ fue el primero, además, en elogiar, tras el triunfo en el debut liguero, a los jóvenes y su desempeño. Ellos, por su parte, le escuchan y admiran. De Flick es el trabajo de equilibrar la chispeante juventud con la fiable experiencia de los Ter Stegen, Christensen, Gündogan (si se queda), Lewy y compañía. Tranquilos, el técnico alemán es un tipo listo que sabe lo que se hace.