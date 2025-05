Flick tenía razón: al Barça le convendría fichar laterales

Hansi Flick da órdenes ante el Inter / Alejandro Garcia / EFE

Cuentan que Hansi Flick en sus primeras reuniones para fichar por el Barça desgranó perfectamente todos los problemas que veía en el rendimiento del equipo con Xavi Hernández al mando. Y a todo o casi todo le vio solución como se ha ido demoestrando a lo largo de este curso. Planteó una nueva preparación física, una presión más agresiva, pero se mostró especialmente preocupado con los huecos que dejaba el equipo tras los laterales.

Era un problema de posicionamiento y, tal vez, de jugadores, aunque no pidió nada. Solo insinuó que sería bueno reforzar esas posiciones porque la plantilla andaba muy corta de especialistas y que echar mano de chicos de la casa en esas zonas sensibles, igual no acababa saliendo bien. Se intentó firmar a un lateral derecho, pero finalmente se optó por no traer nada ante las dificultades económicas y ahora podría pagarse ese único lunar en la planificación.

El Barça llegó a las semifinales como el equipo que mejor fútbol ofensivo realiza en Europa. Es un ciclón, una máquina de golear y una apisonadora que acaba encerrando al rival haciéndole sufrir hasta la extenuidad. Y todo eso volvió a verse sobre el terreno de juego ante el Inter, aunque también se palpó un prepocupante boquete en las dos bandas defensivas que los italianos supieron perfectamente aprovechar.

De hecho, Flick tuvo que recomponer la línea defensiva para evitar males mayores y se jugó con fuego durante buena parte de la segunda mitad. La rabia que tenían cuerpo técnico y futbolistas era patente por no haber sabido aprovechar la superioridad futbolística que se tuvo en el campo. Cerrando bien, el resultado hubiese sido de escándalo.

Y lo peor es que el equipo ha llegado mermado en esas posiciones tan sensibles. Balde y Koundé lo han jugado prácticamente todo y han acabado rotos. Uno se perdió ya la final de Copa y va a llegar muy justo a la vuelta de las semifinales de Champions y el otro se lesionó en la ida y tiene muy difícil, incluso, poder estar en el Clásico.

Vaya, que el equipo podría afrontar los dos partidos más decisivos de la temporada sin laterales titulares, con chavales de la casa o con experimentos como el de Eric Garcia en una posición diferente a la suya. Pase lo que pase, porque el Barça aun así claro que lo puede ganar todo, se deberán sacar conclusiones para tomar decisiones.

Y como ya suponía Flick hace meses, esta plantilla necesita pocas cosas, pero una de ellas es traer mínimo a un lateral que de descanso a los que juegan o que compita por ellos por la titularidad. Seguro que hará mejor al equipo y ayudará en las urgencias.