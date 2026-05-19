Flick sigue la estela de Rijkaard y Guardiola

Como Frank Rijkaard y como Pep Guardiola, los otras dos grandes apuestas en los banquillos de Joan Laporta. Hansi Flick lleva dos temporadas en la entidad con la que acaba de renovar por dos más con una opcional. O sea, que también debería estar un mínimo de cuatro campañas al frente del equipo azulgrana.

Como sus predecesores, Flick es una apuesta personal del presidente. Como sus predecesores, Laporta se lo sacó de la chistera cuando no era una opción válida.Rijkaard había entrenado a Holanda y al Sparta de Rotterdam, Guardiola al Barcelona B. Flick tenía algo más recorrido en los banquillos al haber estado en el Hoffenheim, un año y medio en el Bayern y otro tanto con la selección alemana. Sin embargo, su fichaje era un invento por carecer de experiencia fuera de Alemania. Por no hablar el idioma. Por no llegar con un prestigio espectacular.

Yel invento funcionó a la perfección. Sin un gasto desproporcionado en fichajes, Flick logró ordenar un equipo hasta llevarlo a las semifinales de la Champions y a la conquista de la Liga, Copa del Rey y de la Supercopa. Y en la siguiente, ha colocado en el museo otra liga y otra supercopa. El gran mérito de Flick no son sus resultados.Estos solo son consecuencia de una manera de entrenar, de gestionar al vestuario que le hace especial.

El grupo de jugadores está encantado con Hansi al que consideran como un padre (a muchos de ellos ha logrado que mejorasen su rendimiento), a la afición le ha devuelto la alegría por ver al equipo, para acudir al estadio y disfrutar del fútbol. Y el equipo se ha convertido en una referencia a nivel europeo. Solo le falta que esta camada de jugadores madure un poco e incorporar alguna pieza para dar el salto definitivo y plantarle cara al PSG, que todavía está a otro nivel.

Flick ha sido valiente en su apuesta ofensiva y ha sabido protegerse cuando el fuera de juego ha dejado de ser la manera de defenderse. El aficionado no solo se divierte con sus equipos sino que le da orgullo cuando sale en la rueda de prensa pro ser prundente, humilde y respetuoso.