Flick, sensato ante la jungla electoral

El run-run electoral está instalado en el barcelonismo, ya sobrevuela el ambiente y todos los agentes van tomando partida poco a poco. Unas elecciones en el horizonte representan, a bote pronto, una distracción y un ruido mediático nada beneficioso para el buen funcionamiento del equipo. Y Flick lo sabe.

El Barça ha terminado el año con magníficas sensaciones, recuperado moral y físicamente tras un primer tramo complicado. Y necesitará que todas las piezas del engranaje estén donde deben estar para mantener esa línea positiva y ascendente para un primer trimestre de 2026 absolutamente trascendental de cara a marcar dónde estará el equipo y a qué aspirará realmente. Los comicios electorales apuntan al segundo fin de semana de abril, si bien todavía debe marcar la junta de Laporta una fecha oficial.

ABRIL, CON EL EQUIPO PREVISIBLEMENTE ASPIRANDO A TODO

Previsiblemente, el cuadro azulgrana se estará jugando mucho en esa época. Es es el mayor deseo, vaya, que el equipo siga vivo y sea candidato a tres competiciones por aquel entonces. Y es lógico que Hansi tema que todo lo que se vaya a generar alrededor de eso pueda desviar la atención de lo verdaderamente importante, que será lo deportivo.

Preguntado el otro día en rueda de prensa sobre su futuro y acerca de una hipotética oferta para firmar cuanto antes su renovación, el de Heidelberg fue claro. “Un año y medio como entrenador en el Barça, especialmente aquí, es mucho tiempo. Estoy muy feliz de trabajar para este club. El presidente (Laporta) es la razón por la que estoy aquí y estoy muy feliz porque es importante tener su confianza. Mi staff y todo el mundo puede sentir eso. Veremos lo que pasa el próximo año con las elecciones y solo puedo decir que para mí será fantástico estar otro año y medio más, pero estas cosas se pueden ver afectadas por el presidente. Para mí es importante tenerlo como presidente. Es lo que puedo decir”. Este fue el ‘speech’ del teutón.

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, durante el partido contra el Villarreal. / DANI BARBEITO

Al mismo tiempo que no quería decidir nada antes de saber el presidente estaba pronunciándose de lleno sobre su postura en las elecciones y anunciando por todo lo alto que su continuidad podría verse alterada si Joan Laporta no fuera reelegido como máximo mandatario de la nave azulgrana. En algunos sectores de la oposición, lógicamente, hubieran preferido que mantuviera una posición más neutral y ‘tibia’.

Las palabras de Flick nos transportan a un escenario en el que todo lo que no sea que Joan Laporta sea elegido representará, ahora mismo, a 23 de diciembre, una sorpresa. A Laporta le interesa que los comicios sean antes de jugarse los títulos y preveyendo que el equipo optará a todo. Hacerlo una vez concluya la temporada tiene más riesgo.