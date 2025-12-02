Flick tiene las mismas sensaciones que la afición

Una cosa son los resultados y otra, las sensaciones. Hace más de treinta años que el barcelonismo no se conforma solo con ganar y este es uno de estos momentos en los que el liderato en la Liga no se corresponde con la atmósfera en el ambiente. Hay preocupación e incerteza y ni siquiera el mal momento del Madrid otorga confianza. Hay que levantar el ánimo como sea y el primero en saberlo es el entrenador.

Es significativo cómo ha encajado Hansi Flick en el ideario barcelonista. La imagen del sábado, abatido en el banquillo y consolado por Raphinha, le conecta directamente con el sentir de la afición. Sus declaraciones, también: "Estoy preocupado porque no tenemos tanto control e intensidad como el año pasado". ¡Exacto!, tampoco él es resultadista.

Flick sabe que no se puede engañar a la afición. Pese a que en la Liga tiene los mismos puntos que el año pasado, ¡los mismos!, no está contento. El Madrid no le preocupa, no tiene ninguna duda de que si el equipo juega como es capaz, aquí no le gana nadie. Pero claro, llega el Atlético, que va como un tiro, y si las sensaciones (el juego) no mejoran, el resultado peligra.

Lo mejor del sábado fue ver a Raphinha ejerciendo de capitán y animando al entrenador. La imagen de unidad y compromiso es potentísima. Bien, todos unidos y que empiecen hoy mismo a mejorar. El del Atlético es un partido que lo tiene todo: resultadismo, cualquier resultado tendrá consecuencias en la clasificación, y sensaciones, confianza ante los múltiples retos que se vienen.