Flick, la renovación estrella de Laporta

Joan Laporta casi siempre ha acertado con los entrenadores por muy arriesgadas que hayan resultado sus apuestas. El presidente del Barça tiene un instinto especial para detectar gestores tácticos que le van como anillo al dedo al juego blaugrana y, salvo Xavi Hernández, quien llegó para apagar un incendio, sus decisiones siempre han ido por el camino correcto.

Internamente han dejado muy claro que el fichaje de Hansi Flick no se debió a improvisación alguna, sino que el alemán fue una elección madurada durante tiempo para que algún día dirigiera la nave barcelonista. De hecho, la gran obsesión de Laporta cuando llegó a la presidencia blaugrana era traer a un técnico alemán y se atrevió con la opción de Jürgen Klopp, a pesar de que estaba vinculado al Liverpool y que en la caja del Barça de entonces no había ni un euro.

Klopp no cayó, pero a Laporta le faltó tiempo para traer a Flick cuando comprobó que el proyecto Xavi Hernández hacía aguas. Y se la jugó porque el alemán no hablaba el idioma, no había entrenado nunca fuera de Alemania y venía de una controvertida etapa en la selección de su país. El tiempo le ha dado la razón y ha convertido a Flick en el mejor fichaje de Laporta, muy por encima de las estrellas que ha conseguido traer en los últimos años.

La renovación de Flick es objetivo prioritario de Laporta y del área deportiva. Deco siempre ha estado obsesionado en que ningún profesional inicie la temporada con solo un año de contrato por delante y el entrenador no va a ser una excepción. Pase lo que pase este curso, la confianza en el alemán es total y su continuidad está muy por encima de las elecciones del próximo año.

El alemán también se inclina por seguir. Porque se siente a gusto, porque sabe que aquí ahora el equipo solo puede crecer y porque empieza a tener claro que Laporta tiene muchas opciones de revalidar presidencia, por cierto, en buena medida gracias al orden y disciplina que ha logrado el alemán dentro del club.