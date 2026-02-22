Flick recupera un Barça que debe mejorar

El Barça inició el partido bien plantado sobre el terreno de juego, presionando arriba y con intensidad en cada acción. O sea, recordando el estilo Flick, pero sin olvidar que delante tenía un rival muy inferior. Aun y así, volvió a dejar una sensación incómoda: en apenas quince minutos el Levante generó dos ocasiones clarísimas que, una vez más, desactivó Joan Garcia. Que el portero tenga que aparecer tan pronto es el síntoma más evidente de una fragilidad defensiva que el equipo arrastra desde el inicio de temporada.

Con todo, se notó la mano de Hansi Flick tras el tropiezo en Copa y la derrota en Girona. Esta vez salieron con el mensaje aprendido: actitud, concentración y competir desde el minuto uno hasta el pitido final. No es que sea una noticia extraordinaria, pero en este Barça, tan dado a desconectarse, ya es un paso. En positivo, el golazo de Fermín y la titularidad de Bernal, que tuvo premio con el gol, pero el nombre propio fue Cancelo. Su primera parte fue excelente: profundo, decidido y con una lectura perfecta para atacar como un extremo puro.

El Barça recupera el liderato solo una jornada después de perderlo, justo antes de la vuelta ante el Atlético en Copa y de dos partidos decisivos en la Liga y los octavos de Champions. Pero la mejor noticia es que Pedri va encontrando sensaciones. Y si Pedri vuelve, el Barça vuelve a parecerse más a sí mismo y camina hacia una mejora imprescindible. Ante un mes decisivo, tenerlo al cien por cien puede resultar decisivo.

Y mientras el equipo intenta estabilizarse, el club sigue con el ruido de fondo de las elecciones. El primer termómetro real será el lunes día 2. Entonces sabremos cuántas firmas presentará cada precandidato.

De momento, Laporta actúa como si ya hubiera ganado: explota su carisma, se mueve cómodo en los actos y transmite confianza. Víctor Font parece llegar con un programa trabajado y estructurado, pero su gran reto sigue siendo conectar con el socio. Ciria y Vilajoana, por su parte, insisten en ir por libre, sin apostar por una candidatura única; una estrategia legítima, pero que, si no cambia, parece escrita para beneficiar a Laporta.