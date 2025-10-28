Flick, ante la reconstrucción de su construcción

Flick y Lamine deben encontrar solución a sus diferentes problemas / Valentí Enrich / SPO

La derrota del Bernabéu no fue una hecatombe, pero tampoco un tropiezo dulce. Si el Barça quiere seguir con pie firme esta temporada, no puede autoengañarse con excusas ajenas y consuelos de tontos. Flick debe preguntarse porqué se le ha caído la defensa, no solo la trampa del fuera de juego que, como era de imaginar, los contrarios han estudiado al milímetro. Es un tema estructural, no se presiona desde arriba y todo lo demás se desorganiza. Ya no se puede hablar más de actitud e intensidad... ¡hay que exigirlas! También ha de reconstruir el centro del campo, donde solo Pedri está al nivel del año pasado y Fermín va tapando como puede las carencias que se producen.

El equipo ha perdido el orden y el control. Sin duda, las lesiones influyen, pero acabar con cinco centrales ante el Girona, dos veces con Araujo de delantero, De Jong de central y Casadó de interior es sinónimo de improvisación. Hay que preguntarse porqué PSG y Madrid le han pasado por encima a nivel físico y el porqué de tantas lesiones. Y lo más importante porqué afecta a una persona: Lamine Yamal. ¿A qué se debe su bajón de nivel?

Nadie puede esconder que su problemática deportiva va en paralelo a su mayor exposición mediática. Es necesario un líder que le tutele y guíe, alguien con credibilidad y jerarquía. Un Puyol, para entendernos. Y si no lo hay, es obligación de Flick acompañar a Lamine desde la proximidad humana. Es urgente que lo haga, ¡todo!, lo de Lamine y las otras consideraciones tácticas porque se le está cayendo la gran obra que construyó el año pasado. Está ante la reconstrucción de su propia construcción.