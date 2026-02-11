Flick tiene razón, sin orden, no hay futuro

No he dejado de ir a ver al Barça en ningún momento. He subido a Montjuïc y ahora voy al Camp Nou a pesar de que ir a ver un partido es como una gincana. Se tienen que pedir las entradas para cada encuentro, recibir un QR y después cambiar de silla cada partido.

Tengo la sensación de que es como si estuviéramos en una comunidad de vecinos donde todo el mundo pasa de todo y nadie se da cuenta de que hay arreglos pendientes.

Flick tiene toda la razón cuando dice que el equipo necesita estabilidad, pero los socios la queremos tanto en el campo como en los despachos. No es normal que nuestro presidente sea más noticia por la quiebra del Reus, por negocios y comisiones, mientras tenemos que esperar al último segundo para saber si podemos inscribir un jugador.

Esto de tener que esperar que alguien se lesione de gravedad, como pasó con Ter Stegen, para poder inscribir a Joan Garcia, no es serio. O que regaláramos a Iñigo para poder inscribir a los nuevos. Siempre vamos al límite, tapando agujeros sobre la marcha como si cada problema nos cogiera por sorpresa. En mi casa, si sé que el año que viene tendré un gasto, no espero a que me toque la lotería.

Yo quiero ganar, está claro, pero quiero hacerlo con la tranquilidad de saber que el club está en buenas manos. Si el Barça se convierte en un casino permanente, ya sabemos que quién acaba ganando siempre es la banca.