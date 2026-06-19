Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OliseTopuria suspendido UFCRepública Checa - SudáfricaDónde ver Mundial 2026Enzo FernándezEtapa 3 Tour de SuizaClasificación Tour de SuizaLamine YamalTopuriaMundial 2026Víctor MuñozDika MemValencia - Barça horarioBarça - ElPozo Murcia horarioPartidos Mundial hoyGrupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaJuan RoigMercado de fichajesHorario BadosaPróximo partido BarcelonaOyarzabalGrupo España Mundial 2026Horarios MotoGP República ChecaCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaUS Open GolfCiclistasCañizaresGonzalo BernadosCalendario España MundialCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Opinión

Joan Mª Batlle

Joan Mª Batlle

Colaborador de SPORT

Flick quiere un Barça a toda presión

El entrenador considera que lo único que le falta al equipo es intensidad. De ahí Gordon y Julián.

Flick quiere potenciar el tono físico de la plantilla

Flick quiere potenciar el tono físico de la plantilla / Valentí Enrich / SPO

El entrenador del Barça está convencido de que el detalle que le ha faltado al equipo para disputar con todas las opciones las dos Champions en las que él lo ha dirigido, ha sido la capacidad para presionar e imponer la máxima intensidad posible a sus rivales. Ocurre, también, que su sistema de juego requiere ese plus de agresividad y potencia física para robar balones en zonas comprometidas para los adversarios e imponer entonces la calidad técnica que, mayoritariamente, tienen los jugadores barcelonistas. En definitiva, Flick cree que su Barça tiene todos los argumentos futbolísticos para dominar en la Liga española, pero que para competir con garantías contra los grandes de Europa le falta fuerza e intensidad.

En este sentido, los técnicos del Barça, no solo él, consideran que las dos eliminaciones, en Copa y Champions frente al Atlético, han sido la demostración de que un equipo inferior ha podido ganarles por mayor capacidad física. 

De este modo, la planificación deportiva, fichajes y confección de la plantilla, está dirigida a corregir este déficit. Flick quiere un Barça a toda presión, de ahí el fichaje de Gordon para doblar la posición de Raphinha, cuya lesión considera el entrenador alemán que ha sido demoledora en los momentos decisivos de la temporada. También Julián Alvarez es prioritario por esta razón, ya que la diferencia con Lewandowski sería abismal. Y Cucurella gustaba por lo mismo, por su intensidad y defensa agresiva. El verano será largo, pero la prioridad está perfectamente definida. 

Noticias relacionadas y más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL