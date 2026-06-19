El entrenador del Barça está convencido de que el detalle que le ha faltado al equipo para disputar con todas las opciones las dos Champions en las que él lo ha dirigido, ha sido la capacidad para presionar e imponer la máxima intensidad posible a sus rivales. Ocurre, también, que su sistema de juego requiere ese plus de agresividad y potencia física para robar balones en zonas comprometidas para los adversarios e imponer entonces la calidad técnica que, mayoritariamente, tienen los jugadores barcelonistas. En definitiva, Flick cree que su Barça tiene todos los argumentos futbolísticos para dominar en la Liga española, pero que para competir con garantías contra los grandes de Europa le falta fuerza e intensidad.

En este sentido, los técnicos del Barça, no solo él, consideran que las dos eliminaciones, en Copa y Champions frente al Atlético, han sido la demostración de que un equipo inferior ha podido ganarles por mayor capacidad física.

De este modo, la planificación deportiva, fichajes y confección de la plantilla, está dirigida a corregir este déficit. Flick quiere un Barça a toda presión, de ahí el fichaje de Gordon para doblar la posición de Raphinha, cuya lesión considera el entrenador alemán que ha sido demoledora en los momentos decisivos de la temporada. También Julián Alvarez es prioritario por esta razón, ya que la diferencia con Lewandowski sería abismal. Y Cucurella gustaba por lo mismo, por su intensidad y defensa agresiva. El verano será largo, pero la prioridad está perfectamente definida.