Flick no está contento, pero transmite ilusión

Flick, durante la rueda de prensa / VALENTÍ ENRICH

Hansi Flick se mostró animado y sonriente durante la primera rueda de prensa de la temporada. Bromeó con los periodistas y con Gabriel Martínez, el nuevo director de comunicación del club, quien, sentado a su lado, ha aportado sentido común a las relaciones con los medios.

Dicho esto, el técnico alemán no tuvo reparos en decir que no está contento con lo ocurrido en el tema de las inscripciones. Eso sí, añadió que confía en el club y que el equipo está preparado para competir.

Por lo demás, se mantuvo en la línea habitual de la pasada temporada. O sea, que no quiso meterse en absurdos berenjenales. Afirmó que su principal deseo es que Ter Stegen se recupere; que Lamine Yamal siga mejorando, aunque no hay que preocuparse si marca más o menos goles; y destacó, por encima de todo, la temporada que realizó Iñigo Martínez. Volvió a utilizar el “no estoy contento” cuando le preguntaron por su salida y le dedicó un sinfín de elogios a la vertiente deportiva del futbolista y a su capacidad de liderazgo.

No se pronunció sobre la posibilidad de jugar un partido de Liga en Miami y volvió a bromear sobre su paciencia: "En este aspecto también me gusta mejorar", comentó, en referencia a lo ocurrido en los despachos del club.

En fin, que, una vez escuchada su primera intervención de la temporada, uno se queda más tranquilo. Sobre todo, cuando afirmó que el equipo tiene la calidad necesaria para ser mejor que hace un año. Dicho por él, que goza de un altísimo nivel de credibilidad y que fue una de las personas más determinantes en los últimos éxitos del club, supone una nueva inyección de ilusión para todo el barcelonismo.

Veremos ahora cómo acaba el tema de las inscripciones, cómo afecta esto a su intacta paciencia y si el equipo empieza la Liga con la misma fuerza e ímpetu que la pasada temporada. Recuerden que los siete primeros encuentros del Campeonato Nacional, hace un año, se saldaron con pleno de victorias: 21 puntos que resultaron vitales para ganar la Liga.