Flick, meritocracia con una excepción

Pablo Torre, Gavi y Frenkie de Jong acudiendo al entrenamiento a las órdenes de Flick / FCB

Una de las claves del magnífico aterrizaje de Hansi Flick en el FC Barcelona está siendo el respeto que se ha ganado por parte del vestuario. Fomentando con hechos el espíritu colectivo y la meritocracia, el teutón ha tirado de sentido común -que es el menos común de los sentidos-: juegan quienes mejor están, se llamen como se llamen.

Prácticamente todos han tenido su oportunidad. Los que respondieron, como Casadó o Bernal, se ‘quedaron’. Los que no, como Ansu o Frenkie en diciembre, no pudieron echarle la culpa a nadie. Sin embargo, hay un caso que ejerce de excepción total de esa política casi perfecta de meritocracia: Pablo Torre.

El mediapunta cántabro apretó los dientes en pretemporada hasta el punto de convencer a Hansi de que su desparpajo en tres cuartos le podía venir muy bien al equipo. Propuestas no faltaron, pero el alemán vio en el ex del Racing un perfil muy útil.

No se equivocaba Flick. En un total de solo 373 minutos repartidos en 12 encuentros, Pablo acumula ya cuatro goles y tres asistencias. O lo que es lo mismo, una diana cada 93 minutos de juego y una participación directa en un gol cada 53 minutos. Además, el cántabro siempre aporta un extra gracias a su idilio con el balón parado. Con la sub21 también cotiza al alza, pues ha sido titular en la mayoría de los partidos de fase de clasificación del europeo, logrando dos asistencias.

Con tal carta de presentación, sorprende que Flick le haya dado únicamente 27 minutos en los últimos 10 envites. De hecho, justo hoy se cumple un mes desde la última vez que Torre dispuso de minutos. Este martes, el mediapunta ni siquiera entró en la convocatoria para la cita copera frente al Atlético.

Es evidente que la competencia interna es feroz, sobre todo en la zona ancha del campo. Pero todo tiene su punto medio, y más cuando los azulgranas han protagonizado varias goleadas en las últimas semanas que facilitaban a Hansi el dar minutos a Pablo. No como regalo, sino porque ha cumplido con nota cuando ha jugado. A otros que juegan con más frecuencia quizá les llena menos entrar a falta de cinco o diez minutos, pero para Torre sería una forma de ver recompensado su rendimiento y profesionalidad diaria.

Cuando lo que ocurre sobre el césped no modifica en nada la realidad, el entrenador corre el riesgo de anestesiar la motivación de uno o varios jugadores. Y si eso sucede, el nivel de los entrenamientos decae y eso acaba perjudicando al equipo. No hay que olvidar que el Porto quiso al cántabro en enero pero la decisión del Barça fue no debilitar la plantilla a media temporada.