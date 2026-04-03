Flick merece generosidad

Hansi Flick no lleva ni dos temporadas al frente de la plantilla blaugrana. Parece poco tiempo, pero la intensidad con la vive su reali el Barça, la cantidad de información que genera y la energía necesaria para procesarla convierte un proyecto aparentemente incipiente en una aventura vital. Dos años en el Camp Nou no es comparable a nada y mucho menos para quien ejerce el cargo de entrenador. Que se lo digan a Guardiola, Luis Enrique o al propio Xavi, por poner solo tres ejemplos más o menos recientes. El caso de Flick, sin embargo, es especial porque, al contrario que sus predecesores, llegaba a un mundo por descubrir que, gracias a su inteligencia emocional, se hizo suyo desde el primer día. Ese es uno de los secretos que esconde su éxito en un banquillo tan exigente. Hansi, dejando a un lado el tema idiomático (un bloqueo voluntario para mantener la necesaria e imprescindible distancia con el entorno), entendió que la inmersión blaugrana debía ser total.

El entrenador del Barcelona, Hans-Dieter Flick, felicita a Robert Lewandowski (d) al ser sustituido durante el partido de LaLiga que FC Barcelona y Sevilla FC disputan este domingo en el estadio Lluis Companys. / Alejandro García / EFE

De hecho, cuando recibió a Deco y a Bojan en Londres, ya tenía los deberes muy avanzados, algo que sedujo al instante a sus interlocutores. Quienes gestionan la dirección deportiva, por su parte, fueron sinceros con él:la economía no permitía grandes inversiones. “Espabílate con lo que hay”, vinieron a decirle. Lo único que pidió Flick fue que no vendieran a nadie antes de poder trabajar con ellos sobre el césped. En el fondo, lo que le ofrecieron al alemán era del todo extraordinario, en el sentido más literal del término, porque lo habitual, en estos casos, son las concesiones en forma de fichajes.

La única inversión, aunque importante, que se hizo fue la de Dani Olmo, al que el pasado verano se unieron Joan Garcia y Bardghji. Mientras, ha visto como futbolistas como Iñigo Martínez o Dro han salido del club. Si a ello sumamos una plantilla corta y demasiadas lesiones (dos realidades seguramente conectadas), parece obvio que el camino recorrido hasta el momento solo puede ser valorado con un excelente. Flick ha logrado, con lo que había, títulos y un gran fútbol, que es lo que se le exige al entrenador del Barça. Si antes de pedir tocaba demostrar, la prueba está superada.

Hansi Flick y Marc Bernal tienen mucho 'feeling' / Dani Barbeito

Ahora es al club a quien le toca responder con la misma generosidad. Si como han asegurado, el próximo verano se podrá fichar con normalidad y lo peor a nivel económico ya ha pasado, Flick merece poder apuntalar la plantilla con fichajes de los gordos, de esos que suben de forma inmediata el nivel y con los que, además de pelear la Liga, también suben el listón para, por fin, ir a por la Champions.