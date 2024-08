Flick se merece tener a Dani Olmo ante el Rayo

Dani Olmo, junto a Fermín, en el entrenamiento de recuperación tras el partido frente al Athletic / FCB

Deportivamente no hay nada que objetar a este Barça. El equipo ha arrancado la temporada con notas positivas en todos los aspectos. Las dos victorias en Liga han creado un clima de tranquilidad y una protección a los futbolistas que ha permitido que Flick haya venido a desplegar su libro a gusto.

El martes será el Rayo el que ponga a prueba el equipo pero esto pinta bien, el equilibrio entre los jóvenes y los más veteranos está funcionando y ofreciendo un ritmo de partido y unas posibilidades que Flick está aprovechando.

A Lewandowski se le ve reír cuando falla un gol e intentarlo con las mismas ganas en la siguiente jugada, Raphinha está vitaminado, Pedri ya juega como veterano y los jóvenes están convirtiendo en normalidad que un juvenil esté brillando en primera. Lamine abrió el camino pero lo que viene detrás es un vendaval.

Al mando de todo esto está Hansi Flick, que no ha podido contar en los dos primeros encuentros con su fichaje estrella, Dani Olmo, pero no ha sido por llegar fuera de forma o lesionado, es que el club no le ha podido inscribir por ajustes económicos.

Pero va el bueno del alemán y tras ser preguntado veces y veces sobre el tema, va y responde: “Ya sabía dónde venía”. Pues si el entrenador abraza esa normalidad y es capaz de tener una plantilla motivada, revitalizar a Lewandowski y que el equipo no se caiga si el partido no empieza muy fluído, solo nos queda seguirle.

Parece que Flick quiere hacer las cosas fáciles y de cara, ojalá el esfuerzo que hace con el tema Olmo tenga su premio y el club active lo que tenga que activar para inscribirlo. Flick se lo ha ganado y el futbolista se merece estar ya jugando.