Flick y Lewandowski, culpables de la remontada

Pedri, en una acción contra el Oviedo / SPORT

El Barça de Hansi Flick tiene dos versiones y en Oviedo, durante la primera parte, apareció la que menos gusta a su entrenador. O sea, un equipo lento, previsible y con demasiados errores. Solo Rashford, que fue de más a menos, se mostró activo y generó ocasiones de gol en los inicios de un mal partido. Incluso el portero Joan García, que no había cometido ni un error desde el inicio de La Liga, protagonizó su primer descuido, lo que permitió que los locales se adelantaran en el marcador.

Por suerte, y aunque parecía que todo seguía igual en el segundo periodo, el Barça marcó pronto y justo cuando las piernas de los ovetenses empezaban a flojear. Así, que, sin mejorar demasiado su juego, los de Flick comenzaron a controlar el partido y, poco a poco, a crear más ocasiones de gol. Un hecho que aprovechó Lewandowski al saltar al terreno de juego. A la primera que tuvo marcó un golazo de cabeza que culminó la remontada.

Sin embargo, cuando todo parecía controlado, los azulgranas bajaron de nuevo el ritmo, dejaron de competir como exige este tipo de encuentros y volvieron a sufrir de lo lindo. Suerte que Araujo, también de cabeza, sentenció un partido donde el Barça padeció innecesariamente más de lo necesario.

Se ganó y se sumaron tres puntos, pero el Barça no debe angustiarse como lo hizo en Oviedo. Sobre todo, porque depende única y exclusivamente de ellos mismo. Cuando salen concentrados y compiten al cien por cien han demostrado en numerosas ocasiones que pueden ganar a cualquiera. Sin embargo, cuando se relajan, corren demasiados riesgos. En el Tartiere, el mejor fue Hansi Flick que acertó en todos los cambios.

En fin, que este fin de semana el Madrid disputa el primer derbi con su nuevo entrenador, mientras que el Barça vuelve a Montjuic. Una buena jornada para colocarse en la primera posición de la Liga.