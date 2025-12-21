A Flick le ha tocado la lotería

Al entrenador del Barça le ha tocado la lotería por adelantado sin comprar ningún décimo. Y no cualquier premio, con todo merecimiento puede presumir de haber conquistado el gordo: Tres títulos el primer año y muchas posibilidades de repetir éxitos la segunda temporada. Aceptar la propuesta de entrenar al Barça cuando estaba en paro en Alemania fue la decisión mas afortunada de su carrera. Un golpe de suerte que le ha cambiado la vida. Ha descubierto un club incomparable y una ciudad maravillosa.

Mañana, sin jugar, volverá a ser el hombre más feliz del mundo. La fortuna sigue estando de su lado. Es un entrenador valorado con una oferta de renovación encima de la mesa. Dispone de una gran plantilla, la afición está encantada por los buenos resultados y el entorno destaca su seriedad y profesionalidad. No le hace falta más, cruza los dedos para que esta historia continúe.

Mañana habrá millones de ciudadanos de a pie que dejen correr la imaginación soñando que les toca la lotería. A Flick no le hace falta. A él la lotería le tocó el 25 de julio del 2024 cuando firmó el contrato más trascendente de su vida. Fue una apuesta valiente y arriesgada de Laporta ya que el técnico alemán no estaba en su mejor momento tras ser cesado como seleccionador el año anterior. Su llegada al Barça se convirtió en un revulsivo para una plantilla que había caído en la mediocridad. El futuro que le esperaba podía ser un caramelo envenenado o un bombón. El tiempo lo convirtió en un fichaje de éxito, las dudas se transformaron en elogios. Títulos son amores.

Flick se había encontrado en Barcelona con un club en horas bajas. Con un presidente necesitado de títulos para ir a la reelección. Con una cantera excepcional que exigía confianza y oportunidades. Con una afición desencantada tras la mala temporada de Xavi. Con un destierro en Montjuïc que se hacía demasiado largo. Y sin un euro en caja para afrontar grandes fichajes. Todo esto se lo echó a la espalda.

Se aisló con sus jugadores con mensajes positivos y marcó una estrategia donde la actitud, el esfuerzo y el sacrificio fueron valores innegociables. Así llegaron los resultados, consecuencia del trabajo bien planificado.

Hoy, afortunadamente, el panorama es bien distinto. El sol ha salido en el Spotify Camp Nou, el problema de las obras queda en segundo plano. Los jugadores reciben una inyección de moral en cada partido que juegan en casa. El mejor estadio del mundo va tomando forma mientras que La Masía confirma su condición de mejor cantera del mundo. Por otro lado, emerge una estrella brillante como Lamine que necesita cuidados y protección. Noticias positivas que permiten cerrar el 2025 con satisfacción y optimismo.