A Flick le gustan todas

Hay entrenadores que aterrizan en un club con la exigencia de una lista de fichajes bajo el brazo y otra, todavía más larga, de bajas innegociables. Llegan, miran el vestuario y empiezan a sentenciar y condenar. Este sí. Este no me sirve. El otro no entra en mis planes. Hansi Flick, en cambio, desde que llegó, decidió recorrer exactamente el camino contrario.

Ni un gesto de desagrado, ni una queja pública, ni una filtración interesada a ninguno de nosotros para señalar a un futbolista. Todo lo contrario. Ha asumido que su trabajo consiste en mejorar lo que tiene, pidiendo algún refuerzo, claro, pero no viviendo en el lamento. Y esa mentalidad explica buena parte del extraordinario rendimiento colectivo que ha conseguido.

Flick entiende el banquillo como un laboratorio, no como una oficina de empleo. Su misión no es despedir, sino convertir buenos deportistas en excelentes futbolistas. Y eso genera una situación curiosa dentro del club. Porque, en ocasiones, la dirección deportiva agradecería que fuera el propio entrenador quien levantara la mano para decir: "Con este no cuento". Sería más sencillo, más cómodo y, seguro, más sencillito en los despachos.

Pero ese momento nunca llega.

Y no llega porque, sencillamente, Flick les ve cosas bonitas a todos. Evidentemente tiene preferencias, como cualquier entrenador. Hay titulares, suplentes y futbolistas con un papel mucho más secundario. Todos lo saben, porque el alemán es transparente y diáfano y así lo comunica con una sinceridad casi quirúrgica. Sin rodeos. Sin falsas promesas.

Y es que para que Flick rechazara un futbolista, tendría que producirse un caso grave de indisciplina, una insubordinación, una ruptura de la convivencia, una falta de compromiso o cualquier comportamiento incompatible con el proyecto construido. Y la realidad es que nada de eso ha sucedido. El grupo funciona, trabaja, compite y rema en la misma dirección. Tanto los que juegan más como los que lo hacen menos.

Ese escenario obliga a que sea la dirección deportiva quien asuma el papel más ingrato. Si hay que vender, negociar o comunicar una salida por motivos económicos o estratégicos, no será porque el entrenador haya dictado una sentencia deportiva, será porque el club necesita tomar decisiones.

Y Flick seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer: convertir el material disponible en excelencia competitiva. Mientras otros entrenadores confeccionan listas negras, él sigue demostrando que el talento más difícil de encontrar no siempre está en el césped. Y es que, la temporada te enseña que, demasiadas veces, la victoria, está sentadita a tu lado en el banquillo…