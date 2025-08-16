Flick sí está al lado de Ter Stegen, el Barça no

Flick volvió a mostrar su apoyo y solidaridad a Ter Stegen / Dani Barbeito / SPO

Estaba leyendo ayer en LV a mi colega Anaïs Martí Herrero, una de las periodistas mejor informadas de la actualidad azulgrana, y sentí una profunda decepción por cómo ha tratado el FC Barcelona a uno de los suyos, a Marc Ter Stegen.

Leo: “En el club ha sorprendido la exhaustividad de la revisión.../... Finalmente, la comisión concedió la baja de larga duración, pero hay debate con este asunto: esta baja podría ser de cuatro meses y no de cinco, como se esperaba.../... Este criterio choca con el del Barcelona.../... que estimaba una ausencia de cinco meses”.

Es decir, que a Laporta y a los suyos, siempre según esta información, les ha molestado que la comisión médica haya hecho su trabajo de forma imparcial y profesional y encima están ‘mosqueados’ porque la baja no es de cinco meses, solo es de cuatro. Qué falta de sensibilidad... y me atrevería a decir que hasta de humanidad.

Claro, porque los expertos son ellos, no los médicos. En vez de utilizar el 80% de la masa salarial de Ter Stegen parece que solo podrán usar el 50% para inscribir a Joan García. Qué lástima, ¿verdad?

Una vez más, una de las pocas cosas positivas en el FCB ha sido el comportamiento del técnico alemán Hansi Flick. El único que, ayer, tuvo palabras cariñosas hacia uno de los suyos en estos momentos tan delicados: “Lo más importante es que pueda volver a jugar porque es un portero fantástico, que pueda ayudar al equipo. Estamos de su lado". El entrenador y el vestuario están con él, el club no, desde luego.

Es obvio que la lesión de Ter Stegen no estaba planificada, como tampoco la salida de Íñigo Martínez, así que imagínense la dimensión de la tragedia en un club permanentemente excedido en su ‘Fair Play’, lo que ya por sí solo es sinónimo de una gestión económica deficiente por parte de una directiva cuyo presidente ha manifestado tajantemente que han salvado al FCB de su desaparición. ¡Olé!

Por eso, porque van tan sobrados de pasta, se la regalan a Darren Dein, a Pini Zahavi, a Anas Laghrari o pagan gustosamente una multa de 15 millones a la UEFA (que podría llegar a ser 60) por lo bien que lo están haciendo. Ellos, que nada más llegar, tiraron por el retrete 163 millones de euros y le regalaron 10 a Neymar. Ellos, que ya han vendido el 25% de los derechos de televisión. Ellos, que han cambiado dos veces de empresa auditora porque estas no tragan con más ingeniería financiera.

Un club que está poniendo velas a San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, para que se acepte lo antes posible el ingreso de la explotación de los asientos VIP para estar en la regla 1:1 (imagino que Sala i Martín y el directivo Miquel Camps se disculparán con Marc Ciria por su incontinencia tuitera). Y eso que ha llegado ese acuerdo tan ético con el Congo y que renovó con Nike hasta 2038, un contrato que ya no es el mejor de la industria. ¡Me cachis, Darren!

En un club que debe tirar otra vez del aval mancomunado de sus directivos para poder inscribir jugadores, cuando ha cerrado su quinto ejercicio económico, es sinónimo de que algo falla de forma sistemática.

Menos mal que nos quedan Flick y sus muchachos, lo único que se salva, porque si empezamos a hablar de las secciones, del área social, del movimiento peñístico, de los plazos del Camp Nou y del Palau y tantas otras cosas, entramos en depresión. ¡Pero hemos salvado al club!