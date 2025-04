Flick no juega finales, las gana

Flick vivió ayer otra gran noche

En un excelente pase de Modric a Koundé, el lateral lanzó un trallazo cuando ya se olía la tanda de penaltis en la final para dar un nuevo título de Copa del Rey al Barcelona. La asistencia de Modric fue crucial para desencallar un partido precioso con el equipo de Hansi Flick consigue el segundo título de la temporada. El técnico alemán le ha dado la vuelta al calcetín al equipo azulgrana para sacarlo de la crisis que atravesaba y colocarlo a cuatro pasos para cerrar la temporada con cuatro títulos en el bolsillo.

Tras ganar la Supercopa de España y la Copa del Rey, ahora le queda la Liga y la Champions League. La competición doméstica la tiene al alcance de la mano mientras que en la europea todavía queda camino por delante. Flick es sinónimo de victorias. No ha perdido ni una de las finales que ha disputado en su carrera deportiva porque en Barcelona ya lleva dos finales conquistadas y en el Bayern Munich logró cinco más.

La racha de victorias en finales de Flick se abrió en la final de la Copa alemana de 2020. Ganó su Bayern Múnich al Bayer Leverkusen (4-2) en un partido disputado en el Olímpico de Berlín.

El 23 de agosto de 2020, en el estadio Da Luz de Lisboa, el Bayern de Flick consiguió el título de la Champions, en una competición que se disputó bajo el formato de Final a Ocho en la capital portuguesa.

La tercera final conquistada con el Bayern fue la de la Supercopa de Europa, disputada en el Puskas Arena de Budapest, el 24 de septiembre de 2020, al imponerse al Sevilla de Lopetegi. El cuarto fue la final de la Supercopa alemana de 2020, que se disputó en el Allianz Arena de Múnich el 30 de septiembre contra el Borussia.

El quinto título fue el Mundial de Clubes, que se disputó el 11 de febrero de 2021 en Rayán (Arabia Saudí). Los de Flick ganaron por 1-0 a Tigres UANL mexicano, gracias a un tanto de Benjamín Pavard en el minuto 59.

Victorias a saco

Total, que Flick ha disputado siete finales a lo largo de su carrera deportiva y no ha perdido ni una. Esto sí que es “Flick no juega finales sino que las gana”, una frase que el madridismo se hace muy propia pero que en un reciente estudio de Jaume Marcet en el diario SPORT se encargó de demostrar que este histórico mito es una farsa como la copa de un pino. El Barça ha ganado más finales que el Madrid y en La Cartuja no se hizo más que engrosar esta cifra.

Como decía el propio Thierry Henry, Europa teme al Madrid pero el Madrid teme al Barcelona. Las muchas victorias logradas por el conjunto blanco en la Copa del Europa no son motivo de complejo para el Barça, que se ha demostrado muchas veces su capacidad para plantarle cara y para tumbar en la lona a los galácticos madridistas.