Flick guarda el secreto

Flick celebró con la plantilla el gran triunfo en Da Luz / Armando Franca / AP

La planificación de futuro del FC Barcelona sigue sustentada sobre tres pilares fundamentales. El primero no se puede discutir en Can Barça: Joan Laporta. No podemos decir que el presidente hace y deshace lo que le da gana, no se ajustaría a la realidad, pero sí podemos afirmar que gestiona con plenos poderes y solo coartado por la economía y situación del mercado.

El segundo resorte indiscutible es Deco. Tras disipar algunas dudas en el pasado, el director deportivo asume la dificultad de mejorar la actual plantilla limitado por los rigores de la economía interna y los dictámenes externos de Javier Tebas y LaLiga.

Deco ha aprendido la lección y sabe mejor que nadie que debe ganar tiempo a la espera de ver cómo evoluciona el capítulo de salidas y averiguar hasta dónde quiere apretar las tuercas el patrón Tebas. Poco margen de maniobra, sin duda, pero conoce las reglas del juego y ha aceptado el reto.

Y mientras tanto toca repartir show mediático, explorar mil y un escenarios de mercado y ser paciente. Un día se pide un central, dos laterales y un extremo zurdo; después solo un lateral y un extremo. Con el paso del tiempo, toca un lateral que vaya por ambas bandas y un extremo que pueda ejercer de ‘nueve’. Tiempo de ‘mercateo’ y entretenimiento garantizado.

Pero, en este caso, el más interesante es el tercero de los pilares: Hansi Flick. El técnico alemán, hasta la fecha, ha sido un fiel ejecutivo cumpliendo a la perfección con esa etiqueta de ‘hombre de club’. Cada vez que se le ha sondeado por el mercado se ha alineado con el “gran trabajo que realiza Deco”. Y en el único momento delicado en el capítulo de altas y bajas, no tuvo reparos en defender a capa y espada la llegada de Szczesny ante el escepticismo de la afición culé.

Flick ha caído en gracia y se le disculpa todo. La titularidad del meta polaco ya no está bajo sospecha y el receso de Casadó poco a poco también se aleja del debate. El buen juego del equipo y la mejor actitud de toda la plantilla son capaces de apagar cuantos fuegos se presenten.

Sin embargo, Hansi aún tiene una cuenta pendiente. A día de hoy, aún no ha trasladado a los medios qué posiciones desea cubrir de cara a la próxima temporada. Sí se le ha cuestionado por los diferentes nombres que han salido en prensa -Kimmich, Tah...- pero sus respuestas han sido vagas. Balones fuera y nada concluyente.

No somos ilusos y pretendemos que Hansi Flick dé a conocer la lista de fichajes. Ni él ni ningún técnico con dos dedos de frente haría semejante fechoría.Pero no estaría mal que al menos sí dejara entrever qué posiciones le gustaría reforzar. Sin más. El resto, trabajo de Deco y Laporta.