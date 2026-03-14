Flick es el gran ganador de las elecciones del Barça

En pocas horas se conocerá el nombre del nuevo presidente del Barça tras una campaña demasiado embarrada que han dejado en un segundo plano las propuestas y que deja un claro ganador ajeno a los comicios: Hansi Flick. El entrenador alemán ha dejado huella con poco más de año y medio en Barcelona convirtiéndose en la gran figura de consenso del barcelonismo. Nunca antes ha existido un inquilino en el banquillo con tan poca contestación y con una confianza que casi va más allá de los resultados.

Joan Laporta lo trajo al Barça y Víctor Font se quedaría con él pase lo que pase esta temporada, por lo que parece bastante claro que el proyecto deportivo blaugrana solo puede entenderse con Flick a su cabeza. Curiosa estabilidad ha dado en un club que, desde Guardiola, parece que no vivía un idilio tan grande entre el entorno y su entrenador.

Hansi Flick no se presenta a las elecciones, pero nadie duda que va a ser la figura relevante del presente y el futuro, por lo que no sería nada extraño que renovara contrato en las próximas semanas una vez acabe el periodo electoral. En estos días se ha explicado cómo se le eligió, aunque no se ha dicho que en el Barça no las tenían todas consigo. Fue una apuesta de riesgo y una elección directa de Laporta, que en estos casos siempre ha mostrado una intuición fuera de lo normal. Y estaría bien que el Barça le diera todas las herramientas posibles para dar un último paso en su proyecto.

Flick ha jugado un papel determinante en las elecciones. Y lo ha hecho queriendo. Fiel a su estilo se mojó sin mojarse apoyando la continuidad disfrazada de estabilidad. Porque el alemán tiene claro que es esta estabilidad la que demanda el proyecto. Flick quiere poder operar en el mercado de fichajes con normalidad y quiere un profesionalización total en el club. Se han ido dando pasos, pero bien haría el candidato elegido en hacerle caso en todo lo que dice porque solo así el Barça podrá optar por ganar la Champions con superioridad. Es el ganador.