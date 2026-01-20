Flick se escuda en el ejemplo de Tommy y Jofre

Lógica decepción de Hansi Flick cuando el pasado viernes Dro Fernández le comunicó que había decidido abandonar el Barça. El club azulgrana no lo tenía blindado y el futbolista aprovecha para salir por una cláusula de rescisión discreta (seis millones de euros) y, salvo sorpresa mayúscula, marcharse al PSG. Dicho de forma coloquial, le sentó la noticia como una patada al entrenador de la primera plantilla.

Dro dio el salto en verano sin apenas haber pasado por el filial. Fue quemando etapas y cribas y había disputado varios partidos oficiales (un par de ellos como titular) a las órdenes de Flick. Con 17 años y sin experiencia en la élite, ojo. El plan de Flick y el staff era que se siguiera fogueando para ir ganando galones ya de cara al próximo curso y que su ascendencia fuera progresiva. Por edad e inexperiencia era lo que le tocaba. Pero todo se fue al traste.

PACIENCIA

El futbolista considera que debería de haber gozado de más oportunidades y no veía claro el poder disponer de ellas con los futbolistas que tenía por delante (Pedri, sobre todo). Con el duelo de Guadalajara en la memoria. No jugó ni un minuto ante el cuadro de Primera RFEF en Copa y de ahí salió jodido. En cualquier caso, Flick, que quiso morderse la lengua en rueda de prensa, dejó un par de frases lapidarias cuando tuvo oportunidad de pronunciarse en público.

“No quiero contestar porque como entrenador damos energía y confianza a los jugadores, para que se desarrollen. Pero hay gente en su entorno... Quiero esperar a que sea cosa pasada. Si se va, lo hablamos, pero aún no”, empezó. Y luego se calentó algo más: “Le diría a los jugadores de La Masia que les damos la oportunidad, que esto es el Barça... tienes que estar si quieres jugar en el Barça. Es lo que quiero decir a todos, los que estén con nosotros ahora y los que estarán. Tienen que vivir por estos colores. Es lo que quiero ver y a los demás no los quiero”.

UN PROCESO LÓGICO

Dentro de ese saco de futbolistas que abogan por la paciencia y que son conocedores del contexto y de que hay un proceso a seguir están Tommy Marqués y Jofre Torrents. En su caso (ambos mayores en edad que Dro, por cierto), también han estado en dinámica permanente con la primera plantilla (sobre todo el lateral de la Selva del Camp). Entienden que entrenar cada día con los mejores es una suerte y un privilegio para su crecimiento. Suman cuando toca con el Barça Atlètic.

También hay un plan con ellos. Y este pasa por ir cociéndolos a fuego lento, preparándolos para dar el salto cuando toque en cuanto a ascendencia. Tienen mucho margen de mejora. Ambos quieren triunfar en el Barça y tendrán la paciencia necesaria. Lógicamente, en el futuro puede pasar de todo; quizás acaban consolidándose o tal vez, por los factores que sea, no se da. No será porque no lo hayan intentado...