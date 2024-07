Flick y el ejemplo de De la Fuente

De la Fuente ha coronado a España / LAP

Hansi Flick habló en su rueda de prensa de presentación de que estilo no está lejos del de Johan Cruyff y Pep Guardiola. Una buena declaración de intenciones, pero en el Barça actual le iría bien tener referentes más cercanos en el tiempo. Este sería el caso de Luis de la Fuente. El riojano ha dotado a la Roja de matices del fútbol moderno dentro de una filosofía de juego parecida a la del FC Barcelona con presión alta, mucho ritmo y verticalidad por las bandas.

España llegó a la Eurocopa con jugadores que no tenían la vitola de estrella, pero Luis de la Fuente consideró que la mejor opción era crear un equipo. Involucrar a todos los jugadores, tanto titulares como suplentes, para conseguir un bloque sólido y, sobre todo, con una gran implicación para demostrar que podían ser campeones de Europa.

El Barça de Flick debe tener la misma mentalidad. Por calidad individual de sus jugadores quizá sería difícil disputarle la Liga al Real Madrid o aspirar a la Champions League. Sin embargo, como equipo, bien conjuntados y remando todos en la misma dirección, se puede ver un Barça que resolutivo y cumpla el objetivo de luchar por todos los títulos.

La ilusión de la cantera está asegurada con los jóvenes del equipo, pero también es muy importante tener a los veteranos comandando la nave. Así pasó en la Eurocopa con Carvajal, Nacho, Morata, Rodri o Jesús Navas. Fueron los primeros en dar un paso al frente cuando se requería de experiencia en situaciones difíciles.

Carvajal fue un coloso ante Alemania, Rodri puso la calma y el gol del empate en el partido que se estaba complicando frente a Georgia o Jesús Navas aceptó el reto de marcar a Mbappé mientras le duraron las fuerzas. Nacho salió en situaciones complejas, mientras que Morata fue más un defensa que un delantero durante todo el torneo dejándose la piel por el equipo.

El feo gesto con Sergi Roberto

Está muy bien que Flick se haya entusiasmado con La Masia, pero sin algunos futbolistas con experiencia se le puede caer el invento tanto dentro del campo como en la caseta. Sus frías palabras sobre la continuidad de Sergi Roberto no son una buena noticias. Flick debería estar informado de su importancia la temporada pasada para que el vestuario fuera una familia, pese a que los resultados no llegaban. El alemán debe también buscar otros aliados en Lewandowski, Gündogan o Iñigo Martínez para que los chicos de la casa no se desvíen de la senda correcta.

Hoy en día no hay mejor espejo que la selección española de un Luis de la Fuente que ha pasado de criticado a héroe nacional.