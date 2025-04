Flick eclipsa el sueño de Florentino

Flick, en el Metropolitano / VALENTI ENRICH

Florentino Pérez fichó el pasado verano a Mbappé con la única finalidad de confeccionar el mejor equipo del mundo. A priori, la delantera blanca, con Vinicius y Rodrigo como compañeros de ataque del futbolista francés, tenía que convertirse en el tridente más peligroso de Europa.

Sin embargo, la adaptación de Mbappé ha costado más de los previsto y su presencia no ha sido bien digerida por Vinicius que no ha superado que un compañero de equipo le haga sombra. A todo eso, Ancelotti no ha encontrado recambio para Toni Kroos y el Madrid se ha convertido en un equipo más vulnerable que la pasada temporada.

Es cierto que los blancos siempre tienen un plus de competitividad que nadie los puede dar por descartados en ninguna competición, pero están lejos del sueño de Florentino de tener un equipo invencible. Así, que, o ganan o fracasan. No les vale otra.

Por contra, el Barça partía esta temporada sin demasiadas expectativas con la incorporación de Dani Olmo como único fichaje contrastado y con Hansi Flick en lugar de Xavi. La aportación del primero ha sido irregular como consecuencia de sus lesiones. Sin embargo, el técnico alemán ha conseguido eclipsar el sueño Florentino. Ningún culé, ni el propio Laporta, podía soñar que a estas alturas el Barça estaría con opciones de lograr el triplete y, sobre todo, que serían uno de los equipos que mejor juegan al fútbol de las cinco grandes ligas.

Pues sí, no hay debate cuando afirmamos que el fichaje de Hansi Flick está resultando mucho más rentable que el de Mbappé. Y no solo eso. El Barça ha devuelto la alegría a una afición que valora el trabajo de su técnico, admira a sus jóvenes valores y se siente orgullosa de su equipo.

O sea, que por mucho que tuerzan las cosas no hay opción al fracaso. Por tanto, visto lo visto hasta ahora, los blancos están tocados y los culés ilusionados. Esta semana una nueva prueba de fuego.