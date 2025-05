Flick y Deco, a dar un paso más en el Barça

Hansi Flick Anderson Deco Barça reunion 2024. hansi flick . anderson deco. barça. paisano 2024/2025. ciudad deportiva joan gamper / FC Barcelona / SPO

La moneda Hansi Flick salió cara. En el Barça casi nadie imaginaba que el proyecto iba a dar un salto tan descomunal cuando se firmó al técnico alemán y teniendo en cuenta que no iba a haber prácticamente fichajes y que el Madrid iniciaba un nuevo ciclo con Mbappé. Había muchísima confianza en la disciplina del alemán, pero lo que se ha conseguido es armar una plantilla que puede marcar una época.

Y, para ser justos, esto no solo ha sido el proceso de un año. Xavi Hernández dio la alternativa ya a muchos jugadores que, con Flick, han mejorado para dar el salto a estrellas mundiales. Y nadie duda que el alemán ha realizado un trabajo sublime devolviendo al Barça a lo más alto, con espectáculos futbolísticos que hacía años que no se veían. Aquí hay muchos paralelismos con lo que acabó construyendo Pep Guardiola y, por ello, el modelo no se va a tocar.

Guardiola marcó el camino con un Barça en el que La Masia tuvo un protagonismo esencial. Logró que la columna vertebral estuviera formada con chicos de la casa a los que se sumaron fichajes de primerísima calidad para componer uno de los mejores equipos de la historia.

Y esa manera de hacer, también con Laporta al frente -todo hay que decirlo-, es lo que van a poner en práctica Hansi Flick y Deco para el futuro. Los dos tienen meridianamente claro que aquí aún hay margen de mejora y que se intentará aportar dos o tres fichajes máximo de un nivel indiscutible. Porque la plantilla necesita hacerse más larga y tener más alternativas para acabar de dar el gran salto en la Champions.

La idea de los dos pasa por invertir en talento. Fichar especialistas que sean estrellas mundiales o vayan camino de ello y, sobre todo, mantener y blindar a los imprescindibles, que ahora son los chavales de la casa. Porque los canteranos, además de calidad, han aportado un plus de competitividad necesario para acabar con el conformismo del pasado. Y Flick y Deco también tienen clara una cosa: para hacer viable este proyecto, si es necesario, se deberá vender.

Ahora y en el futuro. Porque tan importante es renovar y fichar como traspasar en el momento adecuado para que aquí no se duerma nadie. El Barça, ahora sí, parece que va a a una.