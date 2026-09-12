Flick-Deco, binomio insuperable

BARCELONA, 23/02/2026.- El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick (d) junto al director deportivo, Deco, durante la presentación del libro "Així hem salvat el Barça" ("Así hemos salvado el Barça"), de Joan Laporta, presidente saliente del club y precandidato a las elecciones, este lunes en la capital catalana. EFE/Alejandro García / Alejandro Garcia / EFE

Una de las claves del éxito de cualquier equipo es que la sintonía entre el entrenador y el director deportivo sea más que buena. Y eso es lo que pasa en el Barça. Ha quedado claro en este último mercado de fichajes, trabajado con absoluta discreción por todas las partes.

Hansi Flick y Deco sabían perfectamente lo que necesitaba el Barça y lo buscaron durante meses. Lo encontraron casi todo. Dejó el equipo Robert Lewandowski y nadie se opuso a la marcha de Ferran Torres tras recibir una buena oferta del PSG por el valenciano de casi 50 millones de euros, una muy buena cantidad teniendo en cuenta que al autor del tanto de la final del Mundial solo le quedaba un año de contrato. El Barça necesitaba un goleador y el objetivo estuvo claro desde el principio: Julián Álvarez.

Deco hizo una oferta buena y justa por el argentino, pero el Atlético de Madrid, por el orgullo de Gil Marín, no quiso ni valorarla. Esperaron en el Barça un cambio de opinión en el Metropolitano, pero como no llegaba, tuvieron que empezar a pensar en un plan B. Es cierto que en los últimos días de mercado se contrató a Gabriel Jesus en otro movimiento magistral de Deco, pero también lo es que el propio Deco y Flick ya habían estudiado la manera como reemplazar los goles de Lewandowski y Ferran Torres si no podían fichar a Julián Álvarez y sabiendo que al resto de grandes goleadores mundiales no los iban a poder sacar de sus respectivos clubes.

Tenían claro que la solución debía ser interna. Y aquí, mucho mérito de Flick. El técnico alemán sabía que Raphinha, una de sus extensiones en el terreno de juego, podía hincharse a marcar goles si jugaba más centrado sobre el verde. Además, el brasileño iba a ser todavía más importante en su idea porque iba a ser el primero en presionar la salida de balón del equipo rival. Acierto pleno del técnico germano.

Raphinha suma ocho goles en los primeros cinco partidos de la temporada, convirtiéndose en uno de los jugadores más en forma del fútbol mundial. Increíble, por cierto, que no esté entre los 30 nominados al Balón de Oro. Como pasa también con Pedri o Dani Olmo.

Por si fuera poco, en silencio y antes de la disputa del Mundial, contrataron a quien iba a ser el sustituto de Raphinha en la banda, un Anthony Gordon que ya se ha ganado a la afición con su trabajo y su buen juego y que costó en aquel momento 70 millones de euros, cantidad que habría sido más elevada en caso de acometer el Barça su contratación más tarde.

El trabajo de Deco y la dirección deportiva está siendo espectacular, como también el de Flick logrando el máximo rendimiento a la plantilla que le han confeccionado. Brasileño y alemán forman un tándem que ha devuelto al Barça a la primera línea del fútbol mundial.