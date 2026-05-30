Un Flick (y un Deco) para el baloncesto

Anthony Gordon ha cambiado el estado de ánimo del barcelonismo. Su fichaje relámpago, unido a la convicción de que no va a ser el único, ha transmitido el mensaje de que el Barça ha regresado al mercado y ha disparado la ilusión. Julián Álvarez es el nombre más destacado del ramillete de ases que Deco, al parecer, guarda bajo la manga. En redes, se celebra que el Barça ha vuelto, y se elogia la gestión de Joan Laporta. La maldición poscovid (que al club le aguardaba la suerte del Milan, años de irrelevancia, plantillas formadas por viejas glorias y medianías) ha resultado ser una amenaza fantasma: el Barça vive tiempos de títulos, buen juego e ilusión gracias a una mezcla de La Masia y los aciertos de Laporta, con Hansi Flick y Deco a la cabeza.

La noticia del fichaje de Gordon y el subidón de adrenalina han coincidido con la confirmación de lo que era un secreto a voces: la marcha de Xavi Pascual del Barça de básquet después de un periplo de apenas unos meses. El adiós del entrenador de Gavà y la defenestración de la cúpula de la sección marcan el punto de inicio de lo que debe ser una reconstrucción obligada. Porque si el equipo de fútbol se ha salvado de ser el Milan, el de baloncesto lleva años instalado en la mediocridad, con el paréntesis de las temporadas con Sarunas Jasikevicius en el banquillo.

Sin la ayuda de La Masia

Laporta necesita encontrar a su Deco y, sobre todo, a su Flick para el baloncesto. No podrá contar con su Lamine Yamal, ni con su Cubarsí, Fermín, Eric o Gerard Martín, porque por desgracia la competencia del baloncesto universitario hace que La Masia no pueda acudir al rescate del Palau. Pero, sin el balón de oxígeno de la cantera, Laporta debe dar con la tecla para una sección que no vive una crisis puntual, sino una larga decadencia.

En España, el Real Madrid hace tiempo que encontró la forma de construir un proyecto a medio plazo en un deporte en el que las normas del mercado hacen que las plantillas corran el riesgo de convertirse en Globetrotters. Los resultados, en ACB y Euroliga, lo avalan desde los años de Pablo Laso hasta esta temporada con Sergio Scariolo, pese a que ha perdido tres títulos en las tres finales a partido único. Pero ahí ha estado. Los blancos no están solos: València Basket y Unicaja son ejemplos de una excelente gestión en los últimos años. El Barça está lejos de ser el mejor equipo de España y es muy dudoso que sea el segundo (campeón de la Supercopa y semifinalista en la Final Four son las credenciales de los valencianos).

En Europa, es cierto que el Barça está lejos del potencial presupuestario de algunos equipos, pero no ha sabido contrarrestar esa desventaja con la gestión deportiva. No se trata de exigir ganar la Euroliga cada año, sino de intentar al menos competir con una plantilla a la altura de la grandeza del club.

La salida de Pascual es un síntoma de la profundidad del problema. Al margen de las promesas de fichajes incumplidas, su cabeza le dice que, al menos a corto plazo, no va a encontrar en Barcelona un proyecto ganador. Ha renunciado, pues, a ser el Hansi Flick del baloncesto. Entre la cascada de nombres de fichajes que aparecen a diario, lo importante es quién va a dirigir el barco y, sobre todo, qué estabilidad va a tener. Confiemos en que Laporta también lo logre en el baloncesto.