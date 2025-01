Flick y la decisión difícil de entender

Szczesny celebró la victoria en el último instante del Barça en Lisboa / JAVI FERRÁNDIZ

Las decisiones que ha ido tomando Hansi Flick desde que asumió el cargo de entrenador no admiten discusión porque los resultados del equipo reflejan una evidente mejora en comparación con el año pasado y una evolución con respecto al inicio de temporada. El Barça va a más, y divierte. Su ambición en los partidos engancha, lejos de lo que pasaba hace unos años en los que marcaba un gol y allí se quedaba. Flick ha enriquecido a los jugadores y al equipo hasta llevarlo, de momento, a ganar el primer título dela temporada en juego. Ningún pero en su gestión hasta ahora...

La decisión de cambiar de portero titular a mitad de curso levanta ampollas por el hecho de relegar al banquillo a un meta al que no se le recuerdan grandes errores y, en cambio, sí muchos aciertos. Iñaki Peña brilló en muchos partidos, clásico incluido y no había una razón, a ojos del aficionado que sigue los partidos, objetiva para castigarle. A diferencia de la anterior vez en la que se lesionó Ter Stegen, Peña había dado un paso adelante. Un gesto que no parece ser suficiente para Flick, que ha decidido cambiar el paso de la portería.

El cambio

Inicialmente, Wojciech Szczesny dijo que venía para ser titular, unas pretensiones que pronto rebajó hasta asumir un perfil bajo. Tres meses después de su llegada ha tenido la oportunidad de debutar. Primero en la Supercopa de Espapa y luego en la Champions League. Cuando todo el mundo pensaba que Flick iba a gestionar la portería como acostumbraba a hacerlo Luis Enrique, el técnico alemán le ha dado también la Liga.

Lleva cinco partidos disputados en los que ha encajado siete goles, una media similar a la que llevaba Peña pero con una expulsión y habiendo cometido dospenalties por sus salidas fuera de tono. No está acostumbrado a jugar con la defensa tan adelantada y se le nota falta de acoplamiento a sus compañeros.Wojciech Szczesny no ha hecho méritos suficientes para continuar bajo los palos porque ha puesto en más de un apuro al equipo, pero Flick sigue apostando por él en una decisión que el barcelonismo no acaba de entender.