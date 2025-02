Flick no se corta con los cambios

FC Barcelona vs. Alavés

Hansi Flick ha demostrado en el Barça que no es un técnico bienqueda ni que entienda de rigideces. El sábado en rueda de prensa no dudó en responder a la prensa y desvelar que Szczesny es su portero titular, es capaz de elogiar un futbolista pero también de decir que alguno necesita mejorar. Ante el Alavés también demostró que no le tiembla el pulso a la hora de hacer cambios. A diferencia de otros entrenadores que parecían depender más de un Excel que del desarrollo real del partido, el técnico alemán se guía por su instinto y su lectura táctica. No le preocupan los nombres ni el peso del vestuario, sino lo que necesita el equipo en cada momento.

Su decisión de sentar a Robert Lewandowski en varios partidos no era un automatismo, hoy ha demostrado que si ve que es el mejor referente del equipo, lo aguanta y el premio ha llegado en forma de gol. Flick sabe que los minutos deben ganarse en el césped y da oportunidades pero todos están a juicio. Lo mismo ha pasado con Raphinha: pese a estar encendido y muy metido en el partido, no ha dudado en sustituirlo.

Otro ejemplo, Flick, con el partido complicado tomó una decisión arriesgada pero acertada: sentar a Ronald Araújo para dar entrada a Eric García. Un movimiento que resultó clave para la remontada y la victoria del Barça. Eric aportó seguridad en la salida y se mejoró mucho en imprecisiones detrás. Valentía y su visión táctica, aspectos que, en el pasado, costaban de ver en el banquillo.

El Barça de Flick es un equipo en el que los cambios tienen un propósito claro y responden a la realidad del partido, no a la jerarquía ni a cálculos preestablecidos. Quizás estos detalles pueden marcar la diferencia.