Flick busca dar una vuelta de tuerca a su Barça

La monotonía y el ‘empacho de éxito’ no entran en el ADN de Hansi Flick. El técnico alemán nunca ha vivido etapas largas al frente de los banquillos que ha gestionado hasta ahora. Ni dos temporadas en el Bayern y poco más de tres años como seleccionador alemán. En el Barça afrontará su tercer curso liderando el proyecto. A nivel de clubes (y sin contar su primer trabajo en el Hoffenheim en categorías más bajas) hablamos de que ya es su época más longeva como primer entrenador.

Joao Cancelo se abraza a Hansi Flick en la celebración por la Liga / EFE/Andreu Dalmau

Sobra decir que el de Heidelberg es un perfeccionista, un perfil que siempre busca dar una vuelta de tuerca para intentar exprimir más a su equipo y sacar más rendimiento. En el Barça Hansi está cumpliendo uno de los sueños de su carrera y no está dispuesto a dejar que su vestuario pueda caer en el tedio o en la desesperación. La Champions debe ser un objetivo claro, pero nunca debe convertirse en una especie de obsesión enfermiza.

Elevar el nivel

El entorno no ayuda a quitar hierro a la ansiedad de levantar una orejona cuando ya se han cumplido más de 11 años de la última. Lo que le preocupa al teutón es ir más allá, encontrar la fórmula para que su plantilla dé un salto. Es innegable que lo que era una armada de adolescentes hace un par de años debe ser cada curso un poco mejor. El proceso de maduración sigue su curso y los Lamine, Cubarsí, Bernal, Fermín, Gavi y compañía deben estar cada vez más instalados en la excelencia.

Luis Enrique y Hansi Flick se saludan antes del Barça-PSG de la Champìons 2025/26 / EFE

Lógicamente, aquello de que no podemos exigir nada a jugadores de 16 o 17 años ha quedado atrás. Y Hansi es el mejor para seguir guiando a esta camada que es una bendición para el club y que surgió cuando más apuro económico existía. Esta última campaña, de forma sutil, Flick ha ido dejando caer su descontento por la preparación física y por el alud de lesiones que ha azotado a su vestuario, sobre todo en el tramo final y decisivo por los títulos. El no haber podido contar con Raphinha durante tantísimos encuentros, perder a Kounde, Balde o Frenkie de Jong también durante más de un mes. Y en otros momentos de la campaña también cayeron Fermín, Araujo, Ferran, Lamine.

El físico

Tenía la mosca detrás de la oreja el técnico alemán, sin buen ‘feeling’ con Julio Tous, y una de las grandes novedades ya a partir de la pretemporada que arranca el 13 de julio será la presencia de un nuevo líder en ese apartado físico: Benjamin Kugel. Ha habido más movimientos. Algunos fisios y preparadores que no seguirán. Kugel llega al Barça gracias a un extenso y reputado currículum. Los siete años en la selección alemana son su principal aval, pero no solo formó parte de la ‘Mannschaft’ que levantó el Mundial de 2014 sino que coincidió con el propio Flick cuando el actual entrenador blaugrana era asistente de Joachim Low. Con él, Flick busca ir má allá.