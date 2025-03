Flick-Ancelotti, dos maneras de entender las 72 horas

Flick: "Suprimiría las prórrogas, pero no está en mi mano" / Perform

"No somos el Real Madrid, somos el Barça y estoy muy orgulloso de serlo”, dijo Hansi Flick durante la conferencia de prensa previa al Osasuna sobre el poco margen de recuperación de sus jugadores tras los compromisos de las selecciones. Es una frase para el recuerdo.

Hansi Flick ha tenido una reacción totalmente diferente a la de Carlo Ancelotti, técnico del Madrid, quien amenazó con no volver a jugar un partido, con no presentarse, en el caso de que LaLiga no volviera a respetar las 72 horas de descanso. La injusticia es la misma, las críticas al desbarajuste de los partidos es similar, la sobreexposición de los jugadores es idéntica, el número de lesiones que sufren unos y otros es paralelo... Pero la reacción ante esta injusticia es totalmente diferente.

Flick interpreta la manera de comportarse del Barcelona en esta guerra y actúa en consecuencia. Ancelotti es capaz de decir blanco y después de recibir un toque de Florentino, decir negro. Pasó en verano con la presencia o no del Mundial de clubes y ha vuelto a pasar ahora con el poco descanso entre un partido y otro o con las quejas a los árbitros. Florentino marca la forma de comportarse de su gente y, como está en guerra con la Liga, la RFEF y los árbitros, y contra el mundo en general (UEFA y FIFA), va a la contra de todo. Ancelotti amenazó a laLiga, Flick se queja, pero hace con la mano el gesto de un soldado para acatar las decisiones de los estamentos nacionales.

El nivel de cabreo es evidente porque uno, al ver a Flick, imagina un alemán que no entiende nada de la improvisación de reina en el fútbol español. El otro, que es mediterráneo, se queja por todo. Barça y Madrid ejemplifican diferente posición, pero entre ellos no se pelean porque se ven afectados de la misma manera. Florentino está contra el mundo y Laporta vive a la sombra, dejando que se queme Florentino. Y muchas veces incluso dejándose ayudar por el propio presidente del Madrid de los muchos incendios que tiene en el Barça.