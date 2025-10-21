Flick sí puede con todo y contra todos

Flick confiesa que estos meses al frente del banquillo del Barça le han pasado factura también a nivel personal / Dani Barbeito / SPO

Desde su particular púlpito, Laporta vuelve a recordar la incesante lucha de la actual junta “contra todo y contra todos”. A escasos metros del Auditori, es Deco quien también en tono lacrimógeno insiste en que “tenemos que remar mucho contra muchas cosas”. Balance final y simplón de la Asamblea: la cúpula del Barça sigue intentando enderezar el rumbo del club en todas sus parcelas haciendo frente a mil y un adversarios. Lo intenta y, según su criterio, lo consigue con notable éxito. Vienen elecciones.

Apenas si unos centenarios de fieles bastan para avalar la gestión de un club que afronta retos tan históricos como la reconstrucción de su estadio en medio de una deuda astronómica. Los estatutos lo permiten, la gran masa social lo asume con normalidad y la oposición, cada vez más dividida y apocada, no encuentra antídoto para revertirlo.

Escenario sombrío, preocupante, si no fuera porque el dichoso balón, por ahora, sigue entrando, aunque sea in extremis. Y ahí, con permiso de Pedri, Lamine y todos los cracks que ustedes quieran, es necesario rendir pleitesía a Hansi Flick.

El alemán asegura que el Barcelona y su entorno le han cambiado. ¡Y vaya si lo ha hecho! Adiós a la salchicha germana y bienvenida la butifarra.

Bien haría el presidente y el director deportivo en venerar la figura de un técnico que a día de hoy asume sus obligaciones y, por el momento, guarda silencio cuando debe sortear otros obstáculos internos. Hay que mimar a Hansi para que el afable carácter del germano no se convierta en una figura de aires histriónicos. Los excesos gestuales o verbales de un día no deben dar pie a un victimismo que se traslade de los despachos al banquillo.

Los éxitos de la temporada 24-25 llegaron por obra y gracia del trabajo bien hecho. Los de la 25-26 deberían seguir idéntico camino: apelar más de la cuenta a los arbitrajes y a las lesiones solo contribuye a mermar la propia confianza y desgastar la figura de un técnico que hasta la fecha sí ha podido contra todo y contra todos. Él sí.

Es una evidencia que la versión Flick 25-26 ha cambiado en pocos meses. El banquillo del Barça pasa factura y cuando un técnico como Hansi cae en gracia, más motivos para cuidarlo y abastecerlo con todo tipo de recursos.

Laporta y Deco deben andarse con cuidado. Es bueno que se blinden frente a los ‘ataques externos’, toca seguir remando tanto como quiera o pueda el portugués, pero que nadie olvide que el gran activo deportivo no es otro que Hansi Flick. En Montjuïc, antes del gol de Araujo, más de uno señalaba: “si el cambio de Ronald lo hace Xavi...” Segundos después, el Estadi era un clamor gracias a la genialidad de Hansi.